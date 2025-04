Just Paul to polska marka, która charakteryzuje się tym, że jest na bieżąco z najnowszymi trendami. Jeśli jakaś tendencja wyłania się na powierzchnię projektantki marki reagują niemal natychmiastowo. Tak samo jest i w przypadku wiosenno-letniej kolekcji Just Paul, której myślą przewodnią jest kochany przez wiele styl hippie. Całość uzupełniona o modne dodatki tworzy kolekcję pełną nonszalancji w stylu boho chic. Warto również zaznaczyć, że gwiazdą najnowszego lookbooka marki została popularna modelka Kamila Szczawińska!

Reklama

Just Paul - kolekcja wiosna-lato 2015

Wśród najnowszych propozycji marki znajdują się lekkie, długie okrycia wykonane z lekko transparentnych tkanin lub dzianiny, doskonałe na sezonowe imprezy. Do tego inspirowane hippisowskim stylem długie spódnice czy seksowne miniówki z falbankami, które doskonale sprawdzą się podczas tegorocznych festiwali.

Projektantki Just Paul postawiły także na kobiecość w stylu boho chic wprowadzając do wiosenno-letniej kolekcji farbowane sukienki z odważnym dekoltem w kształcie V. Kolejne propozycje na upalne lato w mieście to także sukienki mini we florystyczne wzory i zwiewne białe tuniki z koronki.

Oprócz tego w sklepach marki najdziecie mnóstwo dodatków, które uzupełnią stylowe looki takie jak paski i torebki z miękkiej skóry wykończone designerskimi frędzlami.

Reklama

Więcej mody z polską metką:

Kolekcja Tiffi z Natalią Siwiec w roli głównej

Lidia Kalita i najnowsze propozycje na lato

Torebka sezonu - pokochały ją gwiazdy