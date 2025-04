27-letnia Julia Kamińska zyskała sławę dzięki głównej roli w serialu "Brzydula". Jednak nadal bardzo często pojawia się na spotkaniach i imprezach branżowych. W ostatnich dniach paparazzi przyłapali ją, jak wychodziła z siedziby TVP.

Tego dnia młoda gwiazda miała na sobie luźny casualowy zestaw z legginsami w roli głównej. Zapewne wiele z was wybiera na co dzień bardzo podobnesetylizacje, dlatego postanowiłyśmy go odtworzyć.

Look inspirowany stylem Julii Kamińskiej

Podobny kardigan z przedłużonymi połami i ciemne legginsy znalazłyśmy w najnowszej kolekcji H&M. Czarną ramoneskę i białą bluzkę z ozdobnymi wykończeniami wypatrzyłyśmy w Topshopie. Do tego dobrałyśmy torbę na łańcuszku z Zary, klasyczne okulary przeciwsłoneczne Ray-Ban i efektowne buty na koturnie Mohito. Metaliczny połysk od wielu sezonów nie wychodzi z mody, dlatego warto mieć w swojej szafie choć jedną rzecz w srebrnym lub złotym kolorze. Podoba się wam ten zestaw?

