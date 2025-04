Stylizacje utrzymane w jasnych kolorach, noszonych od stóp do głów są niezwykle szykowne, zwłaszcza na wiosnę. Właśnie w takim looku pojawiła się niedawno Julia Kamińska. Aktorka pokazała się w stroju z beżami i bielą, a jedynym intensywnym kolorystycznie akcentem była żółta torebka.

Monochromatycznie znaczy elegancko i... szczupło!

W jasnych kolorach też możemy wyglądać bardzo smukło. Jeśli nie "potniemy" sylwetki nadmiarem warstw i kolorów. Ubrane w biel i beże od stóp do głów z pewnością nie pogrubimy sylwetki, a wprost przeciwnie - wydłużymy ją. Tak jak Julia Kamińska. Jej stylizacja tak bardzo przypadła nam do gustu, że poszukałyśmy do niej zamienników. Znalazłyśmy je w Mohito, H&M, Zarze i nie tylko...

Zobaczcie stylizację Julii Kamińskiej i nasze zamienniki: