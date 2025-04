Najnowsze projekty Johna Galliano na jesień-zima 2014/2015, a raczej Bill Gayttena dla domu mody Johna Galliano są po prostu świetne. Ekstrawaganckie, z klasą - do noszenia na co dzień i od święta. Gdyby tylko ceny nie były takie horrendalne... Ale pomijając ten fakt, kolekcja składa się przede wszystkim ze zwiewnych, żakardowych kreacji, krótkich kurtek, spodni z wysokim stanem inspirowanych latami 40. i płaszczy oraz marynarek z kaszmiru. A do tego dyskretne akcenty w postaci np. krokodylej łuski.

Dom mody Johna Galliano jesienią i zimą 2014/2015 stawia na:

Futrzane kołnierze

Kurtki motocyklowe

Kolor musztardowy

Odcienie czerwieni od bordo po intensywne

Metaliczne tkaniny

Botki do połowy łydki

Zaznaczona talia

Oversize'owe spodnie

Zajrzyjcie do galerii z najnowszymi projektami Johna Galliano: