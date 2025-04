Joanna Przetakiewicz to prawdziwa dama polskiej mody! Potrafi wyglądać szykownie nawet w dżinsach... I to takich z przetarciami! Zachwycone klasą, którą ma w sobie, podpatrujemy jej ostatnią stylizację z jednego z eventów i szukamy do niej zamienników w znanych sklepach.

Reklama

Dżinsy z przetarciami - Joanna Przetakiewicz nosi je z klasą!

Właścicielka prestiżowej już marki La Mania pojawiła się ostatnio w jasnych dżinsach... uwaga, uwaga - z dziurami na kolanach. I nawet w nich wyglądała elegancko i kobieco. Zestawiła je bowiem z białą bluzką z baskinką i klasycznymi czarnymi czółenkami. Do tego nieco nonszalancka torba z frędzlami i bardzo modne, a jednoczęsnie seksowne okulary w kocim kształcie. Brawo!

Reklama

Zobaczcie inne stylizacje gwiazd z dżinsem:

Miranda Kerr w dżinsowej mini spódniczce

Ola Kisio nosi dżinsy i słodki róż

Margaret w dżinsach grunge`owo



Zobacz nasze zamienniki do zestawu Joanny Przetakiewicz: