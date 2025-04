Joanna Moro to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Gwiazda zachwyca na ekranie, ale poza nim wygląda równie stylowo. Oczywiście ma na koncie lepsze i gorsze stylizacje, ale w ostatnim czasie widzimy znaczną poprawę. Nie mamy pojęcia, czy to zasługa dobrego stylisty, czy zmiana stylu, ale nam ta zmiana bardzo się podoba!

W ostatnich dniach aktorka wzięła udział w gali organizowanej przez jeden z popularnych magazynów dla kobiet. Na tę wyjątkową okazję wybrała dziewczęcą stylizację z koronkową sukienką w roli głównej.

Look w stylu Joanny Moro

Podobną sukienkę udało się nam wypatrzeć wśród propozycji marki SAX35th by Alicja Czarniecka (Mostrami.pl). Do tego biały płaszcz z rękawami 3/4 z najnowszej kolekcji Kiomi (Zalando.pl) i beżowe baleriny Loft37. Mocnym akcentem w stylizacji jest żółta torebka na ramię od Love Moschino i designerska biżuteria Tous - bransoletka i kolczyki. Uzupełnieniem całości jest delikatna szminka do ust Laura Mercier. Co myślicie o tym zestawie? Podoba się wam?

