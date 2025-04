Joanna Krupa we wzorzystej sukience

Joanna Krupa w ostatnich dniach była gościem programu Dzień Dobry TVN. Tego dnia miała na sobie skromną sukienkę we wzory i klasyczne dodatki. Zainspirowane jej stylizacją postanowiłyśmy stworzyć własną wersję z rzeczami wyszukanymi w sieciówkach.

Tańsze zamienniki w stylu Joanny Krupy

Gwiazda miała na sobie czarną sukienkę we wzory. My podobną znalazłyśmy w Topshopie. Krupa swoją stylizację uzupełniła czarną torbą na ramię i klasycznymi szpilkami. Torebka wykorzystana w naszej wersji pochodzi z Mango. Zaś klasyczne buty na obcasie to element jesiennej kolekcji marki Kazar.

Zajrzyjcie do naszej galerii z tańszymi zamiennikami w stylu Joanny Krupy: