Pomysła na świetny i wygodny look na letnie dni? Podpatrujemy go u Joanny Krupy, która nawet będąc "na luzie" dodaje do swoich stylizacji odrobinę seksapilu, tak jak i inne diwy z Los Angeles. Ostatnio pokazała się w dżinsach, seksownym topie i butach na koturnie...

Dżinsy + wysokie buty = styl, który uwielbiają mężczyźni

Joanna Krupa to mistrzyni w noszeniu się tak, by pobudzać męską fantazję i zwyczajnie podobać się płci przeciwnej. Nigdy nie stawia na wielkie trendy. Nosi się klasycznie i wybiera jedynie modne akcenty. Właśnie dlatego postanowiłyśmy podpatrzeć jej ostatni look. Dzinsy, top na ramiączkach i buty na koturnie. Wydaje się zwyczajnie, ale jest bardzo ładnie. Jak widać, nie zawsze potrzeba udziwnień. Brawo! Zobaczcie nasze zamienniki do tego stylu.

Obejrzyjcie nasze zamienniki do stylu Joanny Krupy: