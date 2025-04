Joanna Klimas urodziła się w Olsztynie. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskała dyplom magisterski z psychologii klinicznej człowieka dorosłego. Następnie związana była ze środowiskiem Laboratorium Psychoedukacji m.in. z Wojciech Eichelbergerem i Jackiem Santorskim. Po dekadzie pracy, postanowiła wziąć półroczny urlop. Do zawodu jednak nie wróciła. W 1994 zajęła się upadającą firmą konfekcyjną. To właśnie w szwalni po raz pierwszy zaczęła samodzielnie upinać tkaniny na manekinach, bawiąc się formą, fakturą i kolorem. Tak zaczęła się jej kariera w świecie mody!

10 najbardziej znanych polskich projektantów

W latach 90-tych, gdy na polskie wybiegi wkraczała krzykliwa moda z Zachodu, jej pierwsze projekty stały się niemal rewolucją. Prostą, dwuwarstwową sukienkę z żorżety i obcisły jednorzędowy żakiet wiele z nas pamięta do dziś. Joanna Klimas zaczęła projektować w sposób, który wtedy określany był na świecie jednym słowem - minimalizm. Proste formy, doskonały krój i szlachetne tkaniny stały się znakiem firmowym projektantki.

W 1996 roku przy ul. Chmielnej w Warszawie otwarty został butik marki Joanna Klimas - jako pierwszy designerski sklep w stolicy. Rok później odbyły się pionierskie pokazy, które wprowadziły do polskiej mody światowe standardy. Scenerią było foyer Teatru Wielkiego oraz Sala Kongresowa, a modelki - co teraz wydaje się oczywiste, szły jedna za drugą (wcześniej prezentowały ubiory wykonując konkretne układy choreograficzne). W 1997 roku w starej Fabryce Koronek, Joanna Klimas otworzyła atelier, przy nikomu wówczas nieznanej ul. Burakowskiej.

Ogromnym wkładem projektantki w rozwój polskiego rynku mody były również pierwsze sesje modowe. Obecnie nazywa się je kampaniami reklamowymi. Projektantka zapoczątkowała zwyczaj publikowania sesji i katalogów o charakterze wizerunkowym. Jednak w 2001 roku Joanna Klimas wycofała się ze świata mody. Odpoczywa, projektując kostiumy do przedstawień operowych (m.in. w 2002 roku do "Oniegina" w inscenizacji Mariusza Trelińskiego). W 2003 roku zostaje wydana książka Anny Sieradzkiej "Tysiąc lat ubiorów w Polsce", którą ilustrują projekty Joanny Klimas.

W 2008 roku Joanna Klimas wróciła do projektowania kreacji dla szerokiego grona odbiorców. Po raz kolejny otwiera pracownię, w równie oryginalnym miejscu co przed laty - tym razem na warszawskim Muranowie, u zbiegu ulic Nowolipki i Zamenhofa. Oprócz wzorcowni i sklepu z ubraniami, projektantka zakłada kawiarnię, udostępniając jej gościom latami zbierane książki i czasopisma poświęcone modzie oraz sztuce. Jednocześnie aktywnie działa na rzecz starego Muranowa wraz ze Stowarzyszeniem Stacja Muranów.

W jednym z wywiadów Joanna Klimas powiedziała: