W zeszłym tygodniu do sprzedaży trafiła druga autorska kolekcja Joanny Horodyńskiej dla polskiej marki SI-MI - „Addicted to Love”. Linia jest bardziej drapieżna od poprzednich. Oparta o wyraziste materiały - tj. lateks, sztuczne skóry i sztuczne futra, które będą hitem jesieni 2016. Całość tworzy bardzo mocne stylizacje, emanujące pewnością siebie, kobiecością.

Lata 80, które są pełne kiczu chciałam pokazać w wersji nostalgicznej, wytrawnej choć też ostrej. Dla mnie wszystko jest pełne kontrastów, jak cały mój styl. Zawsze chciałam zaprojektować ubrania z lateksu, pokazać jak zyskuje on inny wymiar i sprawdza się w każdym stylu. Może być stylowy, pożądany, wyjątkowy, elegancki!. W kolekcji błysk lateksu spotyka się z matem dzianin. To wariacja na temat łączenia materiałów. Ważne jest załagodzenie. Mała czarna jest szalona, energetyczna, bo okraszona tiulem niczym pióropusze. Zawsze miałam problem z okiełznaniem małej czarnej, bo wydawała mi się zbyt oczywistym elementem garderoby. Szczerze. Nie umiałam jej nosić. Dlatego musiałam stworzyć jej własną wizję. Lata 80. do noszenia, a nie do oglądania, to było wyzwanie.