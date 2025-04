Listopad to początek naprawdę chłodnych wieczorów. Dziewczyny jednak doskonale wiedzą, jak ubrać się ciepło i modnie! Warstwy, futerka i ciekawe rozwiązania dodatków inspirują do świetnych jesiennych stylizacji!

Pobaw się w stylizacjach na cebulkę! Zobacz, jak za kolejną warstwą kryją się kolejne wariacje oraz możliwości. Dziewczyny z mody ulicznej, wiedzą jakie dodatki nosić, by było ciepło i bardzo modnie!

Ciepłe swetry, bluzy oraz grube rajstopy szybko pojawiły się w modzie ulicznej. Zimne dni wymuszają na zmarzluchach ciepłe stylizacje, ale aby nie ograniczać się jedynie do puchowych kurtek postaw na warstwy! Zimowe kurtki i długie płaszcze zostawmy na prawdziwe mrozy. Zobacz, jak inne dziewczyny łączą dopasowane kurtki ze swetrami, bluzami i szalikami. Kilka ciekawych pomysłów na dodanie stylizacji smaku, luzu oraz drapieżności...

Panterka i czerń

Spodnie - Reporter, Kurtka - H&M, Bluza - Bobi, Torba - Orsay, Buty - Gino Rossi, Chusta - Stereo

Pierwsza stylizacja to ciekawe połączenie szarości oraz brązów. Jak widać najmodniejsze kolory mogą być noszone razem, zwłaszcza gdy łącznikiem jest element drapieżnych cętek. Stylizacja składa się kilku warstw: ciepłej podkoszulki, bluzy oraz skórzanej ramoneski. Do nadania bardziej oryginalnego looku, warto założyć spodnie z marszczona górą oraz wysokie botki. Dzięki ciekawym długościom całość wygląda proporcjonalnie, jedynym drobnym, aczkolwiek istotnym akcentem jest chusta w dzikie wzory.

Biała tunika

Rajstopy - Gatta, Torba - Diverse, Tuniko-sukienka - Bobi, Skórzana kurtka - Ochnik, Buty - Simple, Naszyjnik - Stereo

Kolejna stylizacja jest bardzo dziewczęca, a jednocześnie posiada nutkę kobiecości. Wszystko dzięki jasnej kolorystyce oraz kunsztownemu futrzakowi na kołnierzu. Tuniko-sukienka doskonale nadaje się na grube rajstopy, jak i jasne getry. Dla uzupełnienia stylizacji nie mogło zabraknąć obszernej torby oraz wysokich, wiązanych botków. Jeśli chcesz dodać coś bardziej romantycznego, postaw na ciekawy naszyjnik np. w kształcie drzewa.

Totalna czerń

Kurtka - Catreina, Sukienka - Bobi, Buty - Badura, Bluzka - Bobi, Komin - Stereo, Torebka - Solar

Ostatnia stylizacja jest złożona w całości z czerni, jednak mimo to nie wygląda smutno, a bardzo pociągająco! Długa, niemal do samej ziemi sukienka została zestawiona z piękną skórzaną kurtką oraz sporym czarnym kominem. Ostatni element posłużył za ciekawy kaptur, który nadał stylizacji orientalnej nuty. My jednak proponujemy dorzucić jeszcze jedna warstwę w postaci ciemnego swetra. Dla nadania ostatecznego looku, nie zapomnij o wysokich obcasach i obszernej kopertówce.

