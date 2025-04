W jesienno zimowej kolekcji marki Simple CP wyraźnie widać inspiracje latami 70. To właśnie wtedy kobiety zaczęły wyrażać siebie ubiorem, czerpać inspiracje ze sztuki, bawić się formą i kolorem. Jednocześnie potrafiły podkreślać swoje piękno, kobiecość, determinację i niezależność.

Powrót do szalonych lat 70.

Pojawiające się w najnowszej kolekcji Simple CP fasony to nowoczesna wersja ubrań w stylu retro - głównie pochodzących z lat 70. Sukienki i spódnice zostały znacznie skrócone, a rozszerzane spodnie z wysokim stanem dopasowane do współczesnej sylwetki. Nawiązanie do stylu dzieci kwiatów widać również w drobnych nadrukach, takich jak motyle. Zaś kolorystyka kolekcji to wyraźna inspiracja barwami przypraw na orientalnych targowiskach - fuksja, pomarańcz, soczysta zieleń i turkus. Dzięki takiemu połączeniu barw kolekcja zyskała niezwykle indywidualny i zaskakujący charakter.

Dodatkowym urozmaiceniem całej kolekcji są detale. Nam najbardziej przypadły do gustu frędzle, które zdobią sukienki, bluzki i koszule. Jednak bez pamięci zakochałyśmy się w dodatkach zdobionych tym modnym motywem. Seksowne zamszowe kozaki za kolano czy bardzo modne plecaki to must-have każdej wielbicielki modny.

