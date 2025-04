Chociaż do sezonowych wyprzedaży zostało jeszcze trochę czasu, to i tak już w sklepach pojawiają się pierwsze obniżki. Tak zwana "mid-sale" to rozpędówka przed prawdziwymi wyprzedażami, które wystartują już chwilkę po świętach Bożego Narodzenia. Spośród pierwszych opfert wybrałyśmy 11 hitów, które naszym zdaniem są całkiem niezłą gratką.

Pierwsze wyprzedaże jesień 2014

Hitem jest swetrowa tunika Calvin Klein Jeans, którą możecie kupić na Zalando.pl o 200 złotych mniej niż normalnie. Zaś legginsy bizuu w ciekawy print można zdobyć prawie 300 złotych mniej. Mamy też dla was tańsze propozycje z Drywash, F&F, Trolla i Top Secret, a także propozycje ze sklepów internetowych.

Już polujecie na tańsze ubrania i dodatki, czy czekacie do ostatniego tygodnia grudnia?

