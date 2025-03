Jakie buty damskie adidas wybrać na jesień?

Jesień to idealny czas na to, by sięgnąć po buty adidas damskie na platformie. Modele na wyższych podeszwach doskonale wyglądają z długimi spodniami, a dodatkowo optycznie wysmuklają nogi. Ich ogromną zaletą jest także to, że zapewniają lepszy komfort cieplny i są nieco mniej podatne na zabrudzenia. Kiedy wpadniesz w kałużę, woda nie trafi od razu na tkaninę butów, więc łatwiej będzie usunąć ewentualne zanieczyszczenia.

Reklama

Koniecznie przejrzyj buty damskie adidas na eobuwie.com.pl. Znajdują się tam modele w przeróżnych kolorach zarówno na platformach, jak i płaskich podeszwach. Jesienią warto stawiać na nieco ciemniejsze odcienie. Jeśli lubisz klasykę, wybierz czarną, ponadczasową parę. A jeżeli chcesz wpisać się w bieżące trendy, zamów czym prędzej istne hity tego sezonu, czyli brązowe lub bordowe adidasy. Fasony, które szczególnie zasługują na Twoją uwagę, to:

● Campus;

● Gazelle;

● Court.

Pierwsze z nich spodobają Ci się przede wszystkim, jeśli lubisz styl miejski i sportowy. Drugie będą idealne do casualowej, codziennej szafy. Natomiast trzecie świetnie uzupełnią nawet nieco bardziej formalne stylizacje do pracy, szczególnie gdy postawisz na te w wersji na wyższej podeszwie.

fot. Mat. prasowe

Jak stylizować buty damskie adidas na co dzień?

Jesień to idealna pora na to, by wyjąć z szafy ulubione jeansy. W stylizacjach na chłodne dni szczególnie sprawdzą się modele z ciemnego denimu. W ostatnich sezonach ogromną popularnością cieszą się szerokie fasony, w tym m.in. dzwony i mom fit. Do takich spodni doskonale pasują białe adidasy damskie, których odcień świetnie kontrastuje z klasycznym jeansem.

Do adidasów połączonych z szerszymi spodniami możesz dobrać biały bawełniany top i dopasowany szary kardigan. To ponadczasowe zestawienie, które sprawdzi się na różne okazje. Pamiętaj, aby przy wyborze swetra kierować się jakością materiału. Doskonale sprawdzą się wełna i kaszmir. Nie tylko dobrze chronią przed chłodem, ale też znacznie lepiej wyglądają.

Jesień to także czas na sukienki i spódnice midi. W ostatnich sezonach szczególnie modne stały się satynowe modele. Możesz połączyć takie ubranie z grubszymi rajstopami i smukłymi sneakersami adidas, a całość zwieńczyć np. oversizowym swetrem w neutralnym kolorze. Taki outfit świetnie sprawdzi się na randkę czy wyjście z przyjaciółką.

fot. Mat. prasowe

Jesienne stylizacje z butami adidas do pracy

Buty adidas damskie to świetny wybór do jesiennych stylizacji do pracy. Czarne sneakersy na wyższej podeszwie możesz zestawić z eleganckimi spodniami wide leg, dopasowanym longsleeve’em z wiskozy lub bawełny i modnym dodatkiem w postaci kurtki w panterkę. Jeśli nie lubisz zwierzęcych wzorów, postaw np. na bordową, mocno osadzoną w aktualnych trendach marynarkę.

Jasne adidasy damskie doskonale zaprezentują się z jeansami o kroju dzwonów. Możesz je wystylizować z ponadczasową, białą koszulą. Aby nadać outfitowi nieco nowoczesnego charakteru, wybierz krój ze wcięciem w talii i nieco szerszymi ramionami. Całość ozdób złotą biżuterią, szczególnie w postaci kolczyków i bransoletek.

Damskie buty adidas na platformie wpiszą się w stylizacje ze spodniami typu slim fit. Wystarczą klasyczne jeansy, biały T-shirt o prostym kroju i czarna marynarka, by otrzymać uniwersalne i stonowane połączenie nadające się do biura i nie tylko. W nieco mniej oficjalnym wydaniu zamiast marynarki śmiało postaw na krótki kardigan np. w szarym czy granatowym odcieniu.

adidas oferuje buty dla kobiet na każdą porę roku. Można je zestawić zarówno ze sportowymi, jak i eleganckimi ubraniami, ponieważ obuwie to występuje w wielu różnych stylach i kolorach. Zdecydowanie warto mieć je w swojej garderobie.

Reklama

Materiał promocyjny marki adidas