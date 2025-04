Taylor Swift to jedna z naszych modowych ulubienic. Jej styl można określić jako bardzo zachowawczy, niesamowicie elegancki i konsekwentny. Mimo, że jej looki są zróżnicowane można wychwycić pewien schemat. Tym razem piękna Amerykanka pojawiła się w stylizacji, którą my możemy się inspirować na co dzień. Modne rurki, prosty sweterek i dodatki, które znajdziecie w wielu sklepach.

Reklama

Modne ubrania w stylu Taylor Swift

Zielone rurki znalazłyśmy w Tally Weijl, a sweterek w Camaieu. Wełniany szalik z futrzanymi pomponami znajdziecie niemal za bezcen w sklepie internetowym Top Secret, a torebkę na krótkim pasku w Parfois. Na koniec ponczo w stylową kratę z River Island i botki marki Bayla. Look gotowy!

Reklama

Więcej modnych ubrań w stylu gwiazd:

Ubierz się jak Anne Hathaway

Agnieszka Chylińska w codziennym looku

Anna Wendzikowska w ciąży - jak się ubiera?