GOSHICO to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich marek akcesoryjnych. Jesienią nie zwalnia tempa, wprowadzając nowe kolekcje i modele torebek. Wśród propozycji na nadchodzący sezon znajdziemy zarówno projekty osadzone w trendach, jak i modele klasyczne – zawsze aktualne i odpowiednie na każdą okazję. To, co łączy torebki GOSHICO to funkcjonalność i wygoda.

Produkty marki są ultralekkie – żaden z nich nie waży więcej niż 900 gramów. Dodatko, wykonane są z unikatowych materiałów wodoodpornych. Jeśli więc szukacie dobrego, polskiego designu o wysokiej jakości wykonania i w rozsądnej cenie, sprawdźcie najnowsze propozycje GOSHICO.

Geometria

Dodatki od GOSHICO są zarówno bardzo nowoczesne w formie, jak i niezwykle funkcjonalne. Co je wyróżnia? Konceptualne, autorskie motywy, gra kolorami, która stała się już wizytówką marki, niekonwencjonalne hafty, jak też wodoodporne i ultralekkie materiały.

Szczególną uwagę zwraca tu niewielka, kwadratowa kopertówka, wzbogacona skórzanym uchwytem wkładanym na nadgarstek – idealna propozycja na wieczorne wyjścia. Nowością jest też torebka na ramię z klapą – nie za duża, nie za mała i podobnie jak inne modele GOSHICO wodoodporna oraz bardzo lekka. Trapezowy kształt, minimalistyczna forma oraz graficzny charakter projektu, to przepis na jesienny hit!

Kolory

GOSHICO jest chyba najbardziej kolorową marką torebkową na rynku. Wiosną i latem marka zaskakiwała zestawieniami barw neonowych. Teraz stawia na pastele, ale proponuje również kolory bardziej stonowane. Małe i większe torebki w odcieniu "ballad blue" sprawdzą się zarówno w pastelowych "total lookach", jak i jako przełamanie stylizacji o ciemniejszych barwach.

Jesienią GOSHICO zachęca do eksperymentowania z pastelowym różem lub jasną szarością, proponując zestawienia pasteli, które nadają dodatkom lekkości i rozświetlającego charakteru. W kolekcji codziennej pojawiają się ponadto: marsala, śliwkowy odcień fioletu, granat czy ponadczasowa czerń. Z kolei oferta wieczorowa stawia na odważne, opalizujące skóry o srebrnym, różowym czy turkusowym wybarwieniu.

Rysowane motywy

Małgorzata Kotlonek-Horoch – projektantka GOSHICO – wyznaje zasadę, że dodatki są po to, żeby się bawić – modą i własnym wizerunkiem. Dają przestrzeń na stylizacyjną odwagę i eksperymentowanie z nowościami. W związku z tym w kolejnych sezonowych propozycjach marki pojawiają się modele z przymrużeniem oka. Po autorskim princie z gąską, który stał się prawdziwym bestsellerem czy haftowanym motywie flaminga, przyszedł czas na nieco leniwego, ale uroczego króliczka. Wzór zdobi średnich rozmiarów shopperki, a także wygodne kosmetyczki.

Bądź modna tej jesieni. Zobacz nowości od GOSHICO i zainspiruj się kolorami oraz geometrią.