Jesień wcale nie musi oznaczać, że twoje stylizacje będą nudne i nieatrakcyjne. Wręcz przeciwnie –

to doskonały czas na modowe eksperymenty. Zobacz, jakie ubrania i dodatki są absolutnym hitem tego sezonu.

Modny trencz

Są takie rzeczy, które nigdy nie przestaną być modne. Trencz na pewno do nich należy. Ten nieśmiertelny płaszcz został zaprojektowany na potrzeby armii, zaś sławę zdobył dzięki Marlenie Dietrich i Audrey Hepburn.

Jesienią załóż jasny, beżowy trencz. Odświeżysz dzięki niemu swój look i sprawisz, że będziesz wyglądała na bardziej słonecznie jesienią. Proponujemy wygodny, dwurzędowy trencz Bon Prix.

Ciepły szal lub chusta

Jeśli do tej pory nie znalazłaś szala odpowiedniego dla siebie, to powinnaś zapoznać się z najnowszymi trendami. Dziś chusty są ozdobą jesiennych stylizacji, dodają szyku i sprawiają, że czujesz się ciepło.

Wybierz taki szal, który będzie pasował do kurtki czy płaszcza. Jeśli masz beżowy trencz, postaw na jasny dodatek w odcieniu pudrowego różu, szarości, czy przepięknej brzoskwini lub błękitu. Nas zachwycił szal Bella Sisi dostępny na domodi.pl.

Szary sweter

Szarości szczególnie dobrze komponują się z brązem, którego dużo jest jesienią. Przepięknie wyglądają z ciemnymi spodniami, jeansami czy czarnymi, grubszymi rajstopami. Proponujemy popielate swetry z H&M. Idealnie sprawdzą się podczas jesiennych dni. Dodatkowo, są uniwersalne, więc możesz je nosić do pracy, na uczelnię, czy też spotkanie ze znajomymi. W połączeniu z czarną, obcisłą spódnicą świetnie spiszą się podczas randki.

Pastelowe kalosze

Kto powiedział, że jesień musi być nudna, zimna i szara? Kiedy wszyscy ubierają ciemne, ciężkie płaszcze i kozaki, ty wyróżnij się z tłumu pastelowymi, różowymi kaloszami. Podkreślisz tym samym swój indywidualizm i optymistyczny charakter. Będziesz też modna. Kolorowe kalosze to prawdziwy must-have tej jesieni. My wybrałyśmy fason z kolekcji Tretorn.

Modne dodatki

Nie zapomnij też o modnych dodatkach. Pamiętaj, że jesienią bardzo często pada deszcz. Żeby nie dać się zaskoczyć nieprzyjemnej pogodzie, zawsze przed wyjściem z domu sprawdź, czy masz ze sobą parasol. Proponujemy wersję biało-czarną, dostępną w Zarze.

Niezawodna okaże się też czarna torba, którą w swojej garderobie powinna posiadać każda kobieta. Jesienna torba musi być pojemna. Dobrze, jeśli będzie miała wiele kieszonek na parasol, błyszczyk ochronny, krem do rąk, kosmetyczkę albo telefon.

Do czarnej torebki dopasuj designerski gadżet, taki jak smartfon z serii Samsung Galaxy S6. Jego ciemna obudowa będzie idealnie współgrała z twoim jesiennym lookiem.