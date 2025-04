Jennifer Lopez to doskonały przykład gwiazdy, która z wiekiem wygląda coraz lepiej. Ostatnio pojawiła się w towarzystwie swojego ukochanego na premierze filmu "Rock The Kasabian" w świetnej stylizacji. Seksowny, ale komfortowy look świetnie sprawdzi się podczas aktualnej pogody. Spodnie z wysokim stanem w połączeniu z crop topem (pokazujemy ciało, ale delikatnie), a na to oversize'owy płaszcz w modny print. Jest szał!

Reklama

Ubierz się jak Jennifer Lopez

Płaszcz, który miała na sobie artystka pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji Max Mary. Wełniane cacko to dość kosztowna zabawa, ale czego się nie robi dla mody? Do tego krótki sweterek, który znalazłyśmy w Topshop i czarne spodnie z F&F. Szpilki wyszukałyśmy w nowej ofercie Zary a okulary korekcyjne to projekt australijskiej marki AM Eyewear.

Movie night #rockthekasbahpremiere Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Jennifer Lopez (@jlo) 19 Paź, 2015 o 9:53 PDT

Do tego kopertówka z Wittchen, która aktualnie jest na przecenie. Całości dopełnia mocny makijaż oczu ze sztucznymi rzęsami i mocną kreską a także usta w jasnym, cielistym odcieniu. Wisienką na torcie jest masywny pierścionek z diamentami. Jak wam się podoba?

|Sylwetki z pokazu jesień-zima 2015/216 Max Mara - fot. FREE|



Dom Mody Max Mara słynie z pięknych, mięsistych płaszczy. Jednak tym razem oprócz klasyków np. w kolorze kamelowym pojawiła się pepitka, która jesienią i zimą 2015/1016 jest wielkim hitem. Można ją stylizować - jak widać na załączonych obrazkach - na wiele sposobów.

Reklama

Więcej jesiennych stylizacji:

17 par kozaków na płaskiej podeszwie 13 ciepłych czapek na mroźne dni Coś na chłodne dni - zobacz, jak je nosić