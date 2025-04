Jennifer Lopez mimo wieku (w lipcu kończy 47 lat), nie ustępuje figurą i wigorem o połowę od siebie młodszym kobietom. Tym razem gwiazda pojawiła się na plażowej imprezie Carnival Del Sol. Wystąpiła tam w krótkich szortach i sandałkach na obcasie. Do tego w kapeluszu z ogromnym rondem i kolorową górą. Wszystko oprócz obcasów możecie w łatwy sposób skopiować na plażę. My dobrałyśmy buty pasujące do jej looku, ale oczywiście nad wodą płaskie sandały sprawdzą się o wiele lepiej :)

Ubierz się na plażę jak Jennifer Lopez

Chociaż nie znalazłyśmy kapelusza z tak boskim rondem zamieniłyśmy go na model, który znajdziecie na Zalando.pl. Białe szorty kupicie w C&A a górę od kostiumu w H&M. W tej samej sieciówce znalazłyśmy pareo, które jest w tych samych kolorach. Więc efekt będzie taki sam jak na Jennifer Lopez.

Do tego sandałki w jasnym kolorze z letniej kolekcji polskiej marki Badura i okulary przeciwsłoneczne z podniesionymi kącikami od Tally Weijl. Zestaw gotowy - jak wam się podoba?

fot. ONS.pl

