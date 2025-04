Jeansowe szorty - 3 stylizacje

Latem lubimy nosić krótkie, zwiewne i delikatne materiały, ale też czuć się swobodnie, dlatego coraz częściej stawiamy właśnie na szorty. Kolorowe, koronkowe, sportowe, skórzane i jeansowe. Dzisiaj postanowiliśmy się przyjrzeć szortom jeansowym i pokazać Wam do czego pasują najbardziej. Sprawdźcie nasze propozycje.

Reklama

Pamiętajcie, że jeans to nie tylko klasyczne odcienie niebieskiego, ale też czerń czy biel, która właśnie latem sprawdzi się idealnie. Zobaczcie stylizacje z jeansowymi szortami.

Białe szorty i koszula w printy

Dla osób, które lubią eleganckie wydania proponujemy zestawienie szortów z koszulą w ciekawy print, szpilkami z odkrytą piętą lub sandałkami na obcasie i delikatnymi dodatkami. Białe szorty można zestawiać ze wszystkim i to właśnie w zależności od dodatków możesz stworzyć stylizację elegancką, sportową, casualową czy bardziej miejską. Wszystko zależy od Twojego stylu i okazji.

Szorty z dziurami i biała bluzka

Klasyczne jeansowe szorty, biała koszula z koronką, plastikowa torba i białe sneakersy to typowy miejski, nieco sportowy look na zakupy, spacer czy do kina. Jeśli lubicie klasykę w połączeniu z szalonymi dodatkami to ta propozycja na pewno Wam się spodoba. Typowy jeans, zarówno jasny jak i ciemny, świetnie wygląda w każdym wydaniu, ale pamiętaj, że to on jest podstawą całej stylizacji. Dodatki dobieraj więc do szortów, a nie na odwrót.

Czarne szorty i miks printów

Nasza ostatnia propozycja to szalony miks printów. Połączenie groszków i pasków w stylizacji black&white&red to wakacyjny pomysł na nudę. Jeśli, więc jesteś odważna i nie boisz się eksperymentować postaw na klasykę, ale ożyw ją jednym mocnym akcentem kolorystycznym np. czerwienią. Pamiętaj, że czerń wyszczupla, ale jeśli masz kompleks odkrytych ud, wybierz zestaw - czarne szorty z dłuższą bluzką lub koszulą. Taka forma będzie dla Ciebie idealna.

Sprawdź też szorty damskie do biegania!

Reklama

Seksowna, eteryczna, niezwykle kobieca - sprawdź najnowsze trendy w bieliźnie!