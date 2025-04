Jaką sukienkę do pracy kupić? To pytanie zadaje sobie wiele kobiet. Stylizacja do pracy powinna spełniać kilka warunków. Przede wszystkim powinna pasować do biurowego dress code'u, jeśli takowy w firmie istnieje.

Jeśli pracodawca nie narzuca stylu ubierania, warto kierować się zasadami dobrego stylu. Sukienka do biura powinna być elegancka i schludna, a przede wszystkim dopasowana do charakteru pracy. Sprawdź, jak wybrać taką, która będzie idealna dla ciebie.

Jak ubierać się do biura? Poznaj podstawowe zasady

Zanim pobiegniesz do sklepu, by kupić modną sukienkę do pracy, przeczytaj kilka porad. Wiele korporacji, banków i instytucji wymaga od swoich pracowników określonego stylu ubierania. Ważne, by do pracy ubierać się profesjonalnie i schludnie.

Jest to szczególnie ważne, jeśli praca polega na kontakcie z klientami, czyli reprezentowaniu firmy. Często rozpoczynając pracę w nowym miejscu, pracownicy są informowani o wymaganiach na temat stroju. Jeśli tak nie jest, warto kierować się prostymi zasadami: klasyki, elegancji i umiaru.

1. Wybieraj ponadczasowe fasony i kolory. To najlepszy sposób na uniknięcie modowej wpadki. Tradycyjna koszula, spódnica, spodnie czy marynarka to najlepszy wybór.

2. Zrezygnuj z tzw. hitów sezonu. Sukienkę w panterkę i wystrzałowe szpilki z cekinami zostaw na wieczorne wyjście.

3. Pamiętaj o stonowanym i naturalnym makijażu. Make-up i fryzura również tworzą twój wizerunek. Zadbaj, by był to wizerunek profesjonalistki.

4. Zadbaj o wygodę. W pracy spędzamy co najmniej 8 godzin dziennie. Ważne, by w tym czasie nie tylko elegancko wyglądać, ale przede wszystkim czuć się dobrze.

5. Postaw na sukienkę! Dobrze dobrana, uszyta z wysokiej jakości tkaniny i dopasowana do twojej sylwetki będzie wyborem idealnym.

Jaka długość i fason sukienki najbardziej pasuje do pracy?

Stylizacja w miejscu pracy powinna podkreślać nasz profesjonalizm. Dlatego najbardziej preferowaną długością jest midi, czyli sięgająca do kolana lub kończąca się nieco za nim. Sukienki mini nie są mile widziane w większości firmy. Długość maxi również nie jest najlepszym wyborem. Chyba, że w twoim miejscu pracy dozwolona jest swoboda.

Szukasz sukienki do pracy? Zobacz nasze propozycje [GALERIA]

Kobiety najchętniej wybierają do biura fason ołówkowy. Ten krój charakteryzuje się dołem, który stopniowo zwęża się od połowy ud w stronę kolan. Górna część sukienki może mieć krótkie lub długie rękawki. Dekolt może być w łódkę, okrągły, w tzw. serek, a nawet kończyć golfem, jeśli sukienka jest przeznaczona na chłodniejsze pory roku. To ponadczasowa klasyka, która idealnie wpasuje w kanony mody biurowej.

Inne kroje sukienek, które można nosić do biura to:

sukienka trapezowa,

rozkloszowana sukienka,

prosta sukienka,

tunika.

ONS

Niekoniecznie czerń i granat. Jaki kolor sukienki do pracy jest odpowiedni?

Przyjęło się, że w strojach formalnych najlepiej stawiać na czerń, granat i biel. I słusznie! To kolory, które wzbudzają zaufanie, dodają powagi i podkreślają profesjonalizm. Każda kobieta wygląda w nich dobrze. Są również łatwe w stylizacji, ponieważ pasują niemal do wszystkiego.

Mniej oczywistym, lecz równie dobrym wyborem, jest szarość. Ten kolor ma wiele odcieni: od jasny aż po grafitowy. Doskonale łączy się z kratką, czyli wzorem, który jest dozwolony w sytuacjach formalnych.

ONS

Innymi kolorami, które są dozwolone w biurowych stylizacjach są: beż, brąz, bordowy, butelkowa zieleń, burgund, śliwka i inne stonowane barwy.

Jak stylizować sukienki do pracy?

Nawet dobrze dobrana sukienka może się nie obronić, jeśli będzie kiepsko wystylizowana. Warto pamiętać, że sukienka to element garderoby, który powinien grać pierwsze skrzypce w stylizacji. Wszystkie dodatkowe ubrania i dodatki powinny z nią współgrać, jednie podkreślając jej charakter. Czym się kierować?

Postaw na klasykę! Większość sukienek wygląda dobrze w towarzystwie żakietu lub marynarki. Jeśli możesz pozwolić sobie na mniej formalny styl, wybierz ramoneskę lub dżinsową kurtkę. Nic tak nie dodaje szyku sukience jak szpilki. Połączenie butów na wysokich obcasach z sukienką to kwintesencja klasyki. Ważne, aby nie przesadzić z wysokością obcasów. Jeśli wolisz wygodniejsze obuwie, postaw na czółenka, koturny lub wygodne balerinki. Wybierz odpowiednie rajstopy. Mogą być cieliste lub czarne, lub - jeśli w firmie jest to dozwolone - w delikatne wzory. Zwierzęce printy, metaliczne hafty i kabaretki zostaw na inne okazje. Nie zapomnij o biżuterii. Powinna być elegancka i subtelna. Jeśli wolisz coś bardziej wyrazistego, wybierz jeden duży element np. naszyjnik lub bransoletkę. Jednak unikaj długich, wiszących kolczyków. Nie pasują do stylu biurowego.

