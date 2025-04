Fot. Fotolia

Reklama

Postaw na klasykę

Każdy sezon przynosi nowe wzory i kolory w modzie letniej oraz strojach plażowych. W tym roku na wybiegach mogliśmy zobaczyć różne trendy, od pasteli, przez intensywne kolory, po wzory kwiatowe, cętki i styl boho. Jeśli jednak jesteś wierna klasyce, monochromatycznym zestawom , w czasie wyprzedaży również znajdziesz coś dla siebie. Możesz być przy tym pewna, że jednokolorowe zestawy założysz nie tylko w tym, ale także w przyszłym roku. Miłośniczki klasycznych wzorów, z pewnością ucieszą się z obecnych w tym sezonie pasków. Ten motyw nieodzownie przywodzi na myśl morskie klimaty, a co za tym idzie na plaży zawsze sprawdzi się świetnie!

Polecamy: Kostium kąpielowy a sylwetka - modne zestawy plażowe

Wybierz kostium kamuflujący niedoskonałości

Jeśli patrzysz w lustro i widzisz drobne mankamenty swojej figury, nie rezygnuj z tego powodu z wypoczynku na plaży! Wiele kobiet nie lubi pokazywać swojego ciała ze względu na niewielkie niedoskonałości, jednak sprytnie dobrane modele mogą pomóc je ukryć i skorygować.

Wystarczy wybrać jednoczęściowy kostium, w którym intensywne kolory zastosowano na biuście i wzdłuż ciała, a boki kostiumu wykończono czarnym materiałem. Takie zestawienie uwydatnia talię i daje wrażenie wyszczuplenia sylwetki.

Hitem tego sezonu jest tankini, które powróciło do łask po kilku sezonach nieobecności. To model przypominający top, który zakryje wystający brzuch, a wieczorem zastąpi bluzkę na wieczornej imprezie na plaży.

Reklama

Dopasuj biustonosz

– Pierś niesfornie wypadająca z biustonosza w czasie zabaw w wodzie? Chyba każdą z nas spotkała kiedyś taka przygoda. Dlatego, kiedy szukamy kostiumu kąpielowego, warto zwrócić uwagę nie tylko na wzory i kolory modne w obecnym sezonie, ale także na modele biustonoszy. Górna część kostiumu ma dobrze podtrzymywać biust i dawać niczym nieskrępowany komfort na plaży. Wybór odpowiedniej konstrukcji pozwoli także go odpowiednio wymodelować, aby wyglądał zdrowo i jędrnie. Na plaży dobrze sprawdzi się np. model soft, który nie tylko apetycznie zbierze i ułoży piersi, ale dzięki zastosowanym materiałom będzie szybko wysychał. Jak zawsze w naszej letniej kolekcji panie znajdą modele, które dobiorą do swoich potrzeb. Kobietom, które chciałyby optycznie powiększyć piersi proponujemy Push-up, a tym z bardziej obfitymi kształtami krój Big, który stabilnie utrzyma nawet bardzo duży biust. A to szczególnie ważne, jeśli czas na plaży, chcemy spędzać aktywnie – podpowiada Iwona Miklusiak, brafitterka marki Dalia.

Polecamy: Kostiumy kąpielowe w żywych kolorach

Letnie obniżki cen to moment, na który czeka wiele pań. Warto z nich korzystać, szczególnie, jeśli nadal jesteśmy przed urlopem, a stary kostium przestał spełniać nasze oczekiwania. Każda z nas chce przecież czuć się kobieco, by swoją pewnością siebie i wyglądem przyciągać męskie spojrzenia.