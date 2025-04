Buty to wbrew pozorom bardzo ważny element stylizacji. Wystarczy, że do gładkich cygaretek i białej koszuli założysz klasyczne baleriny, to stworzysz klasyczny zestaw do pracy lub na uczelnię. Jeżeli do tego samego zestawu dobierzesz ekstrawaganckie sandałki, to stworzysz look idealny na wieczorne wyjście z przyjaciółmi.

Zobacz, jakie buty będą modne w sezonie jesień-zima 2018/2019.

Co będzie modne w sezonie jesień-zima 2018/2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

1. Kowbojki

W tym sezonie możecie zapomnieć o tradycyjnych kowbojkach. Hitem są modele z kolorowej skóry zdobione dodatkowo naszywkami i wszelkiego rodzaju błyskotkami. Na wybiegach pojawiły się nawet kowbojki na szpilce!

2. Kozaki w stylu lat 70.

Mają zaokrąglone noski i stabilny słupek. Są znacznie wygodniejsze niż klasyczne szpilki i modne w tym sezonie buty w szpic. Znakomicie wyglądają ze spódnicami sukienkami midi.

3. Bogato zdobione

Dozwolone jest wszystko, co błyszczy - kamienie, cekiny, ćwieki i wszelkiego rodzaju połyskujące dżety. W kolekcjach największych domów mody znajdziesz również buty zdobione kolorowymi haftami.

4. Ozdobne obcasy

Im dziwniejsze, tym lepiej! Ozdobne obcasy mogłyśmy oglądać m.in. na pokazie u Dolce&Gabbana, Balmain i Roberto Cavalli.

Jakie buty będą hitem sezonu jesień-zima 2018/2019? Mamy aż 8 propozycji!

5. Skóra węża

Zwierzęce printy to jeden z najważniejszych trendów na sezon jesień-zima 2018/2019. Jednak na butach najpopularniejszy jest motyw wężowej skóry. Najlepiej będą wyglądały z minimalistycznymi stylizacjami!

6. Kozaki do połowy uda

Rok temu najmodniejsze były muszkieterki. Teraz projektanci poszli o krok dalej i stworzyli modele do połowy uda. A tak naprawdę im dłuższe, tym lepiej!

7. Buty w szpic

To kolejny trend, który wraca po kilku latach nieobecności. Nie ma znaczenie czy wybierzesz botki, kozaki, szpilki czy mokasyny. Ważne, aby miały wydłużone noski!

