Od długiego czasu, wraz z nadejściem trendów lat 70-tych, można zaobserwować modę na ciekawe wiązania z chust. Opaski w stylu hippie czy kokardy we włosach są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych dekoracji we włosach. Styl lat 20-tych, 60-tych czy 80-tych zadomowił się na głowach dziewczyn z sieci! Warto więc zapoznać się z poniższymi instruktażami, by wprowadzić ciekawy element do stylizacji. Zobacz, jak wykonać kilka ciekawych opasek z apaszki, szal zmienić w kokardę na włosach, a chustę zmienić w upięcie pin-up girls.

Modne wiązanie apaszek i chust krok po kroku

3 sposoby na zawiązanie chusty w opaskę

Romantycznie, elegancko czy orientalnie? Niezależnie na co się zdecydujesz, efekt będzie co najmniej intrygujący...

Trzy sposoby na chustę

Aby wykonać pierwsze wiązanie należy złożyć chustę bądź szal damski i przewiązać ją z tyłu oraz ponownie z przodu. Pozostałe rogi podwijamy za nią. Wiązany supeł, najlepiej będzie prezentować się z boku.

Kolejne wiązanie jest na styl domu mody Hermes. Aby je wykonać należy złożyć chustę, a następnie zawiązać ją od przodu, pozostałe rogi zawinąć w rulonik i zawiązać pod chustę z tyłu.

Ostatnie wiązanie jest podobne do drugiego, ale podczas układania węzła z przodu, należy przepleść supeł, zwinąć pozostałe końce i zawiązać z tyłu. Gotowe!

Upięcie z bandaną w stylu pin-up!

Upięcia z bandaną pasują zarówno do słodkich, jak i typowo rockowych stylizacji. Retro styl słonecznych dziewczyn cieszy się powodzeniem wśród blogerek. Nic dziwnego, jest po prostu piękny!

Upięcie w stylu retro

Aby wykonać upięcie w stylu retro potrzebujesz bandany. Ułożone i zakręcone włosy spinasz w wysokiego koka. Następnie złożoną chustę przekładamy na tył głowy i zawiązujemy z przodu w równą kokardkę. Możesz również zawiązać bandanę na rozpuszczonych włosach - jak opaskę. W tym celu podziel parte włosów na przód i tył oraz powtórz czynność jak w powyższym opisie. Gotowe!

Sztywna opaska - uszy króliczka

Jeśli wolisz coś sztywniejszego, co pewniej podtrzyma twoje włosy, postaw na sztywną opaskę na styl uszu króliczka. Możesz ją wykonać błyskawicznie sama w domu...

Sztywna opaska

Aby ja wykonać, przygotuj materiał o długości około 50 cm oraz szerokości minimum 10 cm. Wycinamy podłużne prostokąty, muszą być dwa. Kolejno zszywamy je od wewnętrznej strony - najlepiej na maszynie, pozostawiając spory margines dla szwów. Następnie bierzemy długi drucik - jeśli jest zbyt cienki, składamy go dwukrotnie i skręcamy. Dla zabezpieczania oklejamy jego dwa końce taśmą izolacyjną. Na koniec przekładamy opaskę na prawidłową stronę, wkładamy drucik i zaszywamy pozostałą końcówkę. Teraz zmożesz nosić opaskę na różne sposoby!