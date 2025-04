Nie wiesz w jakim stylu powinien wyglądać twój sylwester? Zobacz, co proponuje nasza redakcja! Nie tylko względem ubioru, ale równie przekąsek i smacznych drinków... Wybierz swój motyw przewodni na sylwestra 2012!

Nie masz jeszcze planów na sylwestra? Spędzasz go w domu? Stawiasz na dobrą zabawę w gronie znajomych, ale fundusze nie pozwalają ci na wyjście do restauracji? Nic się nie martw! W domu możesz zorganizować wspaniały bal sylwestrowy w wybranym motywie przewodnim. Styl dawnego Hollywood, hawajskie tańce, gwiazdy rocka czy kolorowe lata 70-te to tylko jedne z ciekawych alternatyw, by niewielkim nakładem środków zorganizować niezapomnianego sylwestra w domu. Zobacz, jak się wystylizować, co przygotować do jedzenia i jakimi trunkami celebrować nowy rok 2012!

Dawne Hollywood

Styl dawnego Hollywood, kojarzy się głównie z latami 60-tymi, gdy na ekranach można było oglądać między innymi Marylin Monroe. Kobiece, zmysłowe kreacje są doskonałym wyborem na sylwestra. Jeszcze lepszym pomysłem będzie nowy rok w stylu dawnego Hollywood! Zobacz odpowiednie stylizacje, menu oraz wiele innych inspiracji, które pomogą ci zorganizować unikatową zabawę noworoczną.

Stylizacje

Spódnica - H&M, Torenka - River Island, Kolczyki - DKNY, Marynarka - Sesst, Buty - Fleq

Stylizacja elegancka idealna dla perfekcyjnej "pani domu". rozkloszowana spódnica, dopasowany żakiet oraz zgrabny obcas posłużą nie tylko na sylwestra, ale również bardziej oficjalne spotkania.

Marynarka - Aryton, Torebka - Gino Rossi, Buty - Fleq, Sukienka - Orsay

Kolejna stylizacja jest nieco bardziej odważna - już sama czerwona sukienka przykuwa oko, a dołączone do niej wysokie obcasy podniosą temperaturę seksapilu do maksimum...

Rękawiczki - Lilou, Buty - Aldo, torebka - Venezia, sukienka- Wallis, biżuteria - Yes

Kolejna stylizacja nadaje się również na czerwony dywan! Tak właśnie powinnaś czuć się podczas nocy sylwetowej - jak gwiazda! Sukienka idealnie podkreśla kobieca figurę, nadając jej sylwetkę klepsydry - królującą podczas lat 60-tych...

Przekąski

Lekka sałatka, kilka specjałów kuchni amerykańskiej oraz przepyszny deser ucieszy podniebienia niejednego łasucha. Zobacz, jak łatwo wykonać efektowne dania i przepyszny deser.

Sałatka nicejska Flan de vanilla

Drinki

Złote Martini, pomarańczowe Hollywood czy mroczny księżyc.. to jedne z wyjątkowych drinków, po które sięgały gwiazdy kina. Kilka wykwintnych składników, szykowne szklanki czy kieliszki i już można posmakować smaku blichtru... Zobacz, jak łatwo wykonać oryginalne drinki, które zasmakują twoim gościom. Tradycjonalistom polecamy szampana, który był ulubionym napojem wyskokowym tamtych lat.

Gold Rush Martini Dark Moon drink

Kolorowe lata 70-te

Kolorowe lata 70-te to czas pokoju, radości i muzyki disco... Nie brakowało dzwonów, kwiatów oraz stylizacji hippie, jak i cygańskich. Tułaczy żywot i wolność przyświecały wielu młodym ludziom, a fascynacja innymi kulturami przybierała na siłę. Jeśli więc podobają ci się lata 70-te, postaw na ten motyw przewodni. Oto kilka propozycji stylizacji, przekąsek i drinków.

Stylizacje

Buty - Bershka, Kolczyki - Stereo, Bluzka - H&M, Spoddnie - Bialcon

Pierwsza stylizacja w motywie lat 70-tych jest bardzo dziewczęca i subtelna. Ożywczy turkus oraz błękit doskonale komponują się z ciemnym brązem szerszych spodni oraz uroczą biżuterią...

Kolczyki - Stereo, torebka - Ochnik, Buty - Marisha, Sukienka - Echo

Kolejna stylizacja jest zdecydowanie bardziej w motywie lat 70-tych. Sukienka jest bardzo dobrym odwzorowaniem ówczesnej mody. Do niej załóż bardzo modne wtedy dłuższe kozaczki, najlepiej na styl brązowej skóry. Dla uzupełnienia całości koniecznie wybierz biżuterię w motywie zwierzęcym np. sowy.

Torebka - Ochnik , Buty - stylowe Buty, Bluzka - H&M, Spodnie - River Island

Dzieci kwiaty - jeden z najbardziej charakterystycznych styl lat 70-tych. Romantyczne zwiewne suknie, spódnice, bluzki często były nasycone kwiatami, haftami oraz koronkami...

Przekąski

Lekka tarta, nietypowa, ale poręczna (zwłaszcza podczas przyjęć) minipizza oraz przepyszny deser pana cotta będą doskonałymi elementami sylwestrowej uczty na styl lat 70-tych. Ceniono wtedy bardzo kuchnię francuska oraz orientalną... więc warto poszaleć!

Quiche Panna cotta

Drinki

Kolorowe, szalone i radosne - takie powinny być drinki na styl lat 70-tych. Wchodziły wtedy innowacje, zapanował pokój a mentalność hippie odbijała się na każdej płaszczyźnie życia. Zobacz, więc jak z lodu, mleczka kokosowego lub czekolady stworzyć kilka oryginalnych drinków, które będą wznosić toasty podczas sylwestra 2012!

Twilight chocolate City of angels

Gwiazdy rocka

Ostatnio motywy rockowe stały się bardzo popularne, pojawiają się nawet na weselach! Jeśli więc również jesteś fanką mocnych rockowych nut i seksownej czerni, skuś się na ten motyw przewodni twojego sylwestra... Zwracaj uwagę na glam-rockowe ubrania, których nie brakuje w galeriach handlowych oraz pikantne potrawy, którym będą towarzyszyć oryginalne drinki...

Stylizacje

Kurtka - Caterina, Buty - Fleq , Torebka - Venezia, Sukienka - Averly London

Pierwsza stylizacja jest bardzo seksowna, lecz w sporej nucie elegancji. Czarna sukienka zestawiona z drapieżnymi szpilkami oraz klarowną torebką prezentuje się obłędnie, jeszcze tylko mocne czerwone usta oraz wyraźna kreska nad linią górnych rzęs.

Torebka - Mango, Bransoletka - Solar, Buty - Marisha, Sukienka - Pożyczara

Kolejna stylizacja jest już odrobinę bardziej drapieżna. Prosta sukienka z ciekawymi frędzlami na dole została zestawiona z butami na styl militarny oraz drobnymi dzikimi akcentami wciąż królującej panterki lub gadziej skóry...

Bransoletka - Agata Wojtkiewicz, torebka - tally Weijil, Buty - Aldo, Sukienka - H&M

Ostatnia propozycja rockowa jest zdecydowanie bardziej glam dzięki złotym akcentom. Piękne pantofle oraz drobna bransoletka doskonale uzupełniają kreację, która jest nasycona liniami na wzór gorsetu...

Przekąski

Nie powinno zabraknąć pikanych potraw oraz mnóstwa drobnych zimnych, jak i ciepłych przekąsek. Zobacz kilka propozycji sylwestrowych przystawek i wybierz najciekawsze dla siebie.

Gulasz węgierski na winie Zimne przekąski na sylwestra

Drinki

Drinki w stylu rockowym są bardzo zróżnicowane. Wprawdzie nie znajdziemy tam dużo kolorów i owoców, ale jest sporo cięższych procentów oraz lodu. Dla urozmaicenia można postawić na wersję mohito lub dwukolorowe martini... Zobacz, jak łatwo przygotować takie drinki.

Bacardi Mojito Moon Grand Prix Martini

Hawajskie tańce

Dużo kwiatów, dużo zieleni oraz owocowych nut powinno przyświecać sylwestrowi w motywie hawajskim. Do tego dorzuć muzykę hawajską oraz kwiatowe naszyjniki dla gości... Nie powinno również zabraknąć smacznych drinków z owocowymi dekoracjami. Zobacz, jak możesz wyglądać podczas zabawy oraz co warto zaserwować swoim gościom...

Stylizacje

Kolczyki - H&M, pierścionek - H&m, Buty - New look, Sukienka - Echo

Stylizacja subtelnie podobna do motywów lat 70-tych, jednak zdecydowanie bardziej w motywach boho, jakie widać na sukience. Uzupełnisz ją żywymi dodatkami, takimi jak soczyste buty oraz kwiecista biżuterią. Nie zapomnij o subtelnych falach na włosach...

Torebka - H&M, Sukienka - Aryton, Buty - H&M

Kolejna propozycja jest zdecydowanie bardziej elegancka i bardziej subtelna w swoim założeniu hawajskiego trendu. Jednak jest dużo kwiatów oraz idealnego na sylwestra złota...

Torebka - Venezia, Buty - Dash, Sukienka - H&M

Ostatnia stylizacja jest bardzo minimalistyczna w swoich elementach oraz zbliżona do nadchodzących trendów lat 80-tych. Zielona sukienka na styl domu mody Versace dopasuje się do dziewczęcej figury, a dzięki obcasom będziesz najseksowniejsza Hawajką na przyjęciu...

Przekąski

Smaczne sałatki z niemałą nutą finezji, przesmaczne grzanki i proste dania obiadowe z pewnością sprawdzą się przy hawajskiej wersji przyjęcia sylwestrowego. Zobacz, jak łatwo przygotować niezwykłą ucztę o smaku lata.

Wybrzeże Kości Słoniowej Panzanella

Drinki

Drinki owocowe, słodkie i orzeźwiające są idealne na imprezę w stylu hawajskim. Wystarczy szampan, brzoskwinie, sok ananasowy a dla perfekcjonistów kolorowe słomki oraz parasolki - dla ozdoby. Zobacz, jak łatwo wykonać drinki pachnące latem i beztroską...

Bellini Honey deuce

