Współpraca marek samochodowych i branży mody ma swoje dobrze ugruntowane tradycje. Mercedes-Benz od lat sponsoruje wiele znaczących eventów spod znaku fashion. Przykładów jest więcej! Mini ma swoją kluczową współpracę z markę Puma, a fuzja talentów i umiejętności projektowania zaowocowała linią ubrań, butów i dodatków. Akcesoria i obuwie Porsche Design pokazywane są na nowojorskim tygodniu mody.

Każdy, kto docenia design, zwraca również uwagę na to wszystko, co go otacza. Na to, co wygląda świetnie i opowiada historię o swoim właścicielu. Do tej kategorii zaliczają się samochody. Ubrania i samochody przemawiają do ludzi na poziomie podświadomości i świadomości.