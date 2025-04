Smartfony Samsung GALAXY S6 i Samsung GALAXY S6 Edge wykorzystują najnowsze technologie m.in. szybki przedni (5 MP) i tylny aparat fotograficzny (16 MP) wraz z optyczną stabilizacją obrazu, dzięki czemu zapewniają uzyskanie żywych i jasnych zdjęć. Od teraz możesz robić fotki gdzie chcesz i kiedy chcesz! Zakupy z przyjaciółką, randka, czy wieczorny wypad do kina – wszystkie okazje zostaną uwiecznione dzięki nowemu Samsungowi.

Samsung GALAXY - technologie

To jednak nie koniec super parametrów nowego Samsunga. W urządzeniu zastosowano ponadto najbardziej zaawansowane i najnowocześniejsze podzespoły firmy Samsung – m.in. pierwszy na świecie 14‑nanometrowy procesor do urządzeń mobilnych. Powiedz sama, czy nie jest to ekscytujące? ;-) Ponadto nowe Samsungi można naładować zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Dziesięciominutowe ładowanie kablem równa się czterem godzinom korzystania z telefonu Samsung GALAXY S6. Nie musisz się martwić, że nie zdążysz rano naładować telefonu – podłączasz go tylko na 10 czy 15 minut i problem z głowy;-)



Samsung GALAXY – piękno i funkcjonalność

Cienkie (6,8 mm / 7,0 mm Edge) i lekkie (138 g / 132 g Edge) GALAXY S6 i GALAXY S6 Edge charakteryzują się obudowami wykonanymi z metalu i szkła oraz funkcjonalnym designem. To produkt dla kobiet ekskluzywnych, które umieją wyznaczać sobie cele w życiu oraz potrzebują kontaktu z przyjaciółmi i znajomymi przez cały czas! Obudowa obu telefonów jest dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, w tym białej, czarno-szafirowej, złoto-platynowej, niebieskiej i szmaragdowej. Każda z nas znajdzie coś dla siebie;) Obudowy odbijają światło w niepowtarzalny sposób. Ponadto szeroki wybór dzwonków, tapet i kolorów obudów sprawia, że telefon Samsung S6 GALAXY możesz spersonalizować – będzie on dokładnie taki jak ty!

Samsung GALAXY – prezentacja produktu

Firma Samsung w ramach przedpremiery swoich nowych produktów zorganizowała ich prezentację, która rozpoczęła się w środę 1 kwietnia 2015 roku. Wszyscy miłośnicy nowych technologii mogli przetestować telefon Samsung GALAXY S6 w każdym z salonów Brand Store w Polsce. Oprócz aparatów Samsung zaprezentował też szeroki wybór stylowych akcesoriów – od ładowarek bezprzewodowych do efektownych obudów i słuchawek. Dlatego nie czekaj aż inni cię uprzedzą – jeszcze dziś obejrzyj nowego Samsunga w salonie!