Lata 70. to trend, który aktualnie zawładnął aktualnymi kolekcjami większości marek. Właśnie w poszukiwaniu ciekawych inspiracji trafiłyśmy na look z mediolańskiego wybiegu Gucci. Anja Rubik na pokazie miała na sobie między innymi komplet z kimonem w kolorze modnej marsali, szerokie dżinsy i botki w stylu tamtej dekady. Do tego dopasowana do butów torebka i charakterystyczna niewielka apaszka na szyi. Styliści podkreślili talię modeli plecionym paskiem. Tego typu zabieg często był stosowany przy obszernych i oversize'owych ciuchach.

Reklama

Ubierz się w stylu lat 70. - Look z pokazu Gucci

Niestety nie znalazłyśmy kimona ani kaftanu w odcieniu tym, który mogłyśmy zobaczyć u Gucciego. Zatem musimy zadowolić się czerwoną wersją ze Stradivariusa. Cienkie kimono przeplecione paskiem z Mango stworzy podobną całość. Dżinsy z szerokimi nogawkami znajdziecie w Topshopie, podobnie jak botki na platformie. Plecioną torebkę kupicie w sklepach Wittchen, aktualnie w cenie promocyjnej. A wcześniej wspomniana apaszka pochodzi z nowej kolekcji Solar. Prosto, szybko i stylowo. Podoba się wam?

Reklama

Więcej mody na wiosnę i lato 2015:

Ubierz się jak Victoria Beckham - szał!

Kolorowe koszule są hitem sezonu

Wzorzyste szpilki do sezonowych looków