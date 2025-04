Zauważyłyśmy, że na 2 wiosennych pokazach pojawił się bardzo zbliżony zestaw. Agnes B i Aigner postawili na sprawdzone połączenie białej góry i szarego dołu. Look doskonały do biura - prosty, klasyczny, ale i sexy! Zobaczcie zatem jak udało nam się rozłożyć go na czynniki pierwsze znajdując zamienniki w znanych sieciówkach.

Ubierz się stylowo do biura

Moda biurowa nie znosi nowinek chociaż co jakiś czas i tam wprowadzane są lekkie zmiany dress-code. W końcu jeszcze kilka lat temu nikt nie pomyślałby o założeniu balerinek do pracy, czy np. ubrań ozdobionych cekinami. Dzisiaj nie mamy dla was szaleństw a klasykę w odświeżonej wersji. Spódnica ołówkowa, biała bluzka, czarne czółenka, beżowy trencz i malutka torebeczka. Dla nas bomba!

Białą bluzkę kupicie w sklepach Gerry Weber a spódnicę w nowej kolekcji polskiej marki Solar. Do tego czarne czółenka na niewysokim obcasie z F&F i małą torebkę z Zary. Na koniec wyjątkowy trencz z kolekcji Airfield. Jak wam się podoba ten pomysł?

