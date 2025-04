Chyba żadna z nas nie wyobraża sobie upalnych letnich dni bez wygodnych, a zarazem modnych szortów. Dostępne są w ofertach wielu marek odzieżowych i można wybierać między niezliczoną ilością modeli i kolorów. Jesteśmy przekonane, że każdej z was uda się znaleźć model odpowiedni dla siebie. Możecie zdecydować się na ponadczasową klasykę, czyli szorty wykonane z dżinsu lub elegancki model, który będziecie mogły założyć do pracy. Wybór należy do was!

Gdy już znajdziecie wymarzone szorty, pojawia się kolejny dylemat. Z czym je nosić? Możliwości jest bardzo dużo. Jeżeli szukacie gotowych zestawów, którymi będziecie mogły się zainspirować, to znajdziecie je poniżej. Specjalnie dla was wybrałyśmy 7 najciekawszych stylizacji, które udało się nam znaleźć na Instagramie!

1. Francja elegancja

2. Na luzie

3. Z ekstrawaganckimi dodatkami

4. Z trampkami

5. W duecie z białą koszulą

6. Ze szczyptą elegancji

7. Z kwiatowym motywem

