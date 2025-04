Pastele są modne od wielu lat i cały czas mają grono swoich wiernych fanek. Nam, te rozbielone kolory zazwyczaj kojarzyły się z romantycznymi stylizacjami, doskonałymi dla delikatnych blondynek. Okazuje się jednak, że mogą prezentować się elegancko i stylowo. Tym razem do stworzenia casualowego zestawu zainspirował nas look wypatrzony na wiosenno-letnim pokazie B Hollywood. Udało się nam odtworzyć go z wykorzystaniem rzeczy wypatrzonych w sieciówkach. Zobaczcie koniecznie!

Zainspiruj się lookiem z pokazu

Pudrowo różowe spodnie i luźną marynarkę udało się nam znaleźć w nowej kolekcji marki Zara. Do tego dodałyśmy bluzkę z krótkimi rękawami i piękne zamszowe sandały na obcasie. Zestaw uzupełniłyśmy bardzo modnym w tym sezonie cienkim szalikiem w stylu Chloe. Zaś przysłowiową wisienką na torcie jest czarny plecak z Mango, w którym będziecie mogły nosić wszystkie potrzebne każdej kobiecie drobiazgi.

