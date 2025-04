Smukła sylwetka i talia osy to marzenie każdej kobiety. Niestety czasem natura nam nie sprzyja! Jednak w takim wypadku z pomocą przychodzi nam moda. W kolekcjach wielu popularnych marek znajdziecie sukienki, które optycznie was wyszczuplą. Nie wierzycie? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Wyszczuplające sukienki na lato 2015

Wybór modelu zależy oczywiście, od efektu jaki chcecie osiągnąć. Marzycie o wyraźnie zaznaczonej talii? Wybierzcie sukienki z baskinką lub rozkloszowanym dołem. Waszym celem jest ukrycie wystającego brzuszka? Pomocne będą sukienki z marszczeniami w tej okolicy. Marzycie, żeby odjąć sobie kilka kilogramów? Zwracajcie uwagę na modele, które po bokach mają wstawki wykonane z ciemniejszego materiału. Zbawianiem są także wszystkie wzory w rozmiarze XL i op-art, które dają wrażenie optycznego złudzenia. Dzięki nim odwrócicie uwagę od problematycznej strefy!

W galerii poniżej znajdziecie sukienki, które są dostępne w aktualnych kolekcjach popularnych marek odzieżowych. Nam najbardziej podoba się model w paski z kolekcji Doroty Perkins. Ma kopertowy dekolt, który wyeksponuje długą szyję, a poziome paski dodatkowo wysmuklą sylwetkę. Gwarantujemy wam, że takie proste rozwiązania potrafią zdziałać cuda!

Reklama

Więcej modnych sukienek na lato 2015:

Granatowe sukienki - jak się ubrać na wieczór

Najładniejsze sukienki dla świadkowej!

Jak dobrać sukienkę do figury?