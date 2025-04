Święta, święta i po świętach.... Teraz odliczamy dni do Sylwestra! Czy macie już gotowe stylizacje? Nie? Już biegniemy z pomocą! Dzisiaj przygotowałyśmy dla was 3 modne zestawy, które doskonale sprawdzą się podczas szalonej sylwestrowej nocy.

W tym czasie rządzi blask i cekiny! Dlatego w dwóch zaproponowanych przez nas zestawach grają pierwsze skrzypce. Jesteście ciekawe? Zobaczcie koniecznie!

Na imprezę w klubie

Pierwszy zestaw to propozycja dla wszystkich dziewczyn, które planują spędzić Sylwestra w klubie. Lubicie pokazywać nogi? Spódnicę midi zamieńcie na seksowną mini. W tym zestawie bardzo duże znaczenie ma również zapach - jest tajemniczy, uwodzicielki i drapieżny.

/fot. cekinowa spódnica H&M, cena, ok. 149,90 zł; aksamitny top H&M, cena, ok. 39,90 zł; czarna torebka na łańcuszku Sweet Deluxe, cena, ok. 179 zł; srebrne szpilki Versace, cena, ok. 2100 zł, woda perfumowana La Fille de Berlin Serge Lutens, 50ml, cena, ok. 399 zł/

Na domówkę

W tym wypadku ważna jest również wygoda! Dlatego pojawiły się w nim spodnie, ale nie byle jakie... bo cekinowe. Do tego jedynie jasny top na delikatnych ramiączkach i srebrne dodatki - eleganckie szpilki i fantazyjna kopertówka.

/fot. cekinowe spodnie Mango, cena z ok. 229 zł na ok. 149 zł; biały top H&M, cena, ok. 59,90 zł; srebrne szpilki Mauro Leone, cena, ok. 469 zł (Follow me); srebrna kopertówka Love Moschino, cena z ok. 590 zł na ok. 413 zł; paleta cieni do powiek Urban Decay, cena, ok. 225 zł/

Na eleganckie przyjęcie

A może wybieracie się na elegancki bal? Taka sceneria wymaga specjalnej oprawy! Elegancka rozkloszowana sukienka wykonana z aksamitu będzie idealna na tę okazję.

/fot. czarna sukienka Mohito, cena, ok. 269,99 zł; srebrna torebka na łańcuszku Aldo, cena, ok. 229 zł; czarne botki na obcasie Zara, cena, ok. 239 zł; czerwony lakier do paznokci (Sensation) Michael Kors, cena, ok. 99 zł/

