Przed nami cała masa świątecznych imprez! Zaczynając od tych służbowych oficjalnych uroczystości, przez szalone imprezy ze znajomymi, aż po kameralne spotkania w rodzinnym gronie. To doskonała okazja, aby wskoczyć w seksowną sukienkę, która pokaże nasze inne oblicze. Co wy na to? Chcecie zaryzykować i postawić na coś nowego? Zajrzyjcie do naszej galerii! Znajdziecie w niej aż 20 kobiecych sukienek na świąteczną imprezę w pracy.

Sukienka na świąteczną imprezę w pracy

W tym wypadku musicie pamiętać, żeby zachować umiar - postawcie na coś kobiecego, ale nie wulgarnego. Jeśli odsłaniacie dekolt, pamiętajcie, żeby sukienka nie była za krótka. A może wolicie wyeksponować zgrabne nogi? Warto zwrócić uwagę na dekolt - nie może być za duży! Jeżeli wybieracie się na imprezę firmową, to musicie pamiętać, że mimo wszystko warto przestrzegać zasad obowiązujących każdego innego dni. Dlatego, jeżeli obowiązują was zasady dress codu to wasza stylizacja powinna być bardziej formalna. Jeżeli do pracy przychodzicie w casualowych zestawach to możecie pozwolić sobie na trochę więcej! Sukienka zdobiona cekinami lub bardzo modnymi frędzlami będzie strzałem w 10-tkę.

W naszym dzisiejszym zestawieniu znajdziecie sukienki, które dostępne są w popularnych sklepach sieciowych. Wśród wybranych przez nas modeli króluje ponadczasowa czerń. Jednak pojawiło się kilka propozycji, które bezpośrednio nawiązują do świątecznej kolorystyki - zieleni, czerwieni i złota. Musimy przyznać, że nam bardzo ciężko zdecydować się na jeden model!



Did you ✨ with your girls #lastnight? Find more glitter at hm.com! #HM Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika H&M (@hm) 8 Lis, 2015 o 2:59 PST



