Nadchodzi czas szalonych zabaw oraz imprez! Czym prędzej zobacz, co robi furorę w modzie i jest szalenie kobiece. Seksowne szpilki z brokatem, skórzana sukienka lub koronkowa bluzka z pewnością pomogą wyróżnić się z imprezowego tłumu.

Reklama

Jak się ubrać na imprezę? Oto dylemat każdej kobiety, kiedy na horyzoncie rysuje się wielkie wyjście. Oto nasze propozycje, w co ubrać się na imprezę andrzejkową, Sylwestra czy zbliżający się karnawał. Z naszym przewodnikiem po trendach 2011/2012 stylizacje imprezowe nie będą stanowić dla was żadnego problemu.

W tym roku styliści proponują byś olśniewała, szokował i przyciągała skuteczniej niż magnes! Wszystko to będzie łatwe dzięki odpowiedniej garderobie i dodatkom proponowanym w tym sezonie przez popularne sieciówki. Wężowa torebka, cekinowa sukienka, brokatowe szpilki należą do imprezowych must have. Zobacz, co i gdzie kupić oraz zapoznaj się z poradami, jak nosić najgorętsze trendy. Wszytko to byś mogła zaskoczyć wszystkich pozytywną stylizacją oraz całą resztą spontanicznych niespodzianek. Zobacz, w czym bawić się modnie.

[CMS_PAGE_BREAK:Cekinowe]

Cekinowe

Marynarka - Camaieu, Torebka - CCC, Buty - Styl Up, Torebka - Fleq, Buty - Styl Up, Sukienka - Averly London

Cekiny były, są i będą modne zawsze, ze względu na swoje cudowne odbijanie sztucznego światła. Tak więc sukienka, kamizelka czy bluzka w ich wydaniu jest jak najbardziej pożądanym trendem nadchodzącego roku, a zwłaszcza wszelkich zabaw. Jeśli nie wiesz, jak nosić się w takich ubraniach, powinnaś zestawiać je z gładkimi, niewzorzystymi materiałami. Również biżuteria nie jest konieczna, gdy masz na sobie cekiny - ich bogata struktura jest wystarczająco ozdobna. Możesz postawić na obszerny pierścionek koktajlowy, który idealnie wpasuje się w takową stylizację. Powinnaś natomiast pamiętać o makijażu, który w brokatowy sposób podkreśli twoje usta bądź oczy.

Ubrania i dodatki z cekinami na jesień i zimę 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Brokatowe]

Brokatowe

Bluzka - H&M, Buty - Style Up, Baleriny - Miu Miu, Cień z brokatem - Make up Store, Sweterek - Face girl

Nie ma nic seksowniejszego od brokatowych czerwonych szpilek! Pamiętacie Dorotkę z Krainy Oz i jej cudne pantofelki? Właśnie takie brokatowe buciki będą wieść prym w nadchodzącej zimie. Są ozdobne, piękne i bardzo seksowne. Nic więc dziwnego, że gwiazdy już zaczynają prezentować je na czerwonych dywanach. Niebieskie, srebrne, złote, czerwone - jakie sobie tylko sobie wymarzysz - mogą być twoje! Możesz je również zrobić sama za pomocą spray'u! Można również wybrać starą parę pantofli, nałożyć na nią klej i posypać, niczym świąteczną bombkę, kolorowym brokatem. Podobnie można zrobić z balerinkami, sandałkami i każdymi innymi butami, jakie chcesz przemienić.

[CMS_PAGE_BREAK:W wężową skórę]

W wężową skórę

Bluzka - Tally Weijil, Buty - DeeZee, Torebka - Prima Moda, Pantofle - Fleq, Torebka - River Island, Kopertówka - Prima Moda

Gadzia łuska pokryła kurtki, getry i płaszcze - dokładnie jak na pokazach D&G. Warto zestawiać ją z fioletami, pomarańczami i turkusami - ma prezentować się egzotycznie i multikulturowo! Doskonale komponuje się z trendami lat 70-tych, a także typowo rockowymi stylizacjami. Ale aby nie przesadzić, postaw na jedynie na jeden do dwóch elementów w tym deseniu, gdyż przy większej ilości, możesz zacząć wyglądać jak prawdziwy wąż...

Skóra węża - ubrania i dodatki na jesień i zimę 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:W panterkę i inne motywy zwierzęce]

W panterkę i inne motywy zwierzęce

Sukienka - Orsay, Szal - Delamo, Torebka - Tally Weijil, Buty - Styl Up, Spódnica - Tally Weijil, Broszka - Stereo

Szukaj w każdej dostępnej marce na rynku! Każda marka zdecydowała się na dzikie motyw pantery, a nawet zebry. Więc jeśli tylko najdzie cię ochota na odrobinę sawanny, możesz ją łatwo wprowadzić do swojej szafy. Aby nosić panterę, warto nie popadać w przesadę i zdecydować się na np. dwa spójne elementy stylizacji - szal plus buty. Tych ostatnich jest obecnie bardzo dużo na polskim rynku i trudno się nie skusić na takie drapieżne pantofle. Pantera doskonale komponuje się trendami rockowymi, jak i bogatą elegancją. Wbrew pozorom świetnie wygląda w towarzystwie szarości - np. szarej tweedowej marynarki - dokładnie tak jak proponował dom D&G.

Panterka i motywy zwierzęce - ubrania i dodatki jesień-zima 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Eleganckie]

Eleganckie

Sukienka - Averlu London, Zegarek - DKNY, Torebka - Fleq, Buty - Nero, Biżuteria - Jubitom, Fleq, Sukienka - Wallis

Eleganckie kreacje i dodatki pojawiają się obecnie na potęgę ze względu na zbliżającego się Sylwestra i przychodzący po nim czas karnawałowych zabaw. Tak więc teraz najłatwiej znaleźć małą czarna i ciekawe dodatki w wyrafinowanym stylu. Jeśli lubisz elegancki styl, pamiętaj, by zestawiać go z odpowiednim makijażem np. w stylu retro oraz pięknie błyszczącymi włosami. Elegancja nie lubi przesady, więc nie rób z siebie choinki. Postaw na ładną ozdobną kopertówkę lub ciemnoczerwony lakier do paznokci.

Eleganckie i proste ubrania i dodatki - jesień-zima 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Koronkowe]

Koronkowe

Sukienka - Intimissimi, Buty - Dash 44, Spodenki - Tally Weijil, Sukienka - Orsay, Bluzka - Intimissimi

Znajdziesz je niemal wszędzie, ale te najpiękniejsze w sklepach z.. bielizną. Marki takie jak Intimissimi czy Masquerade wydały kilka pięknych bluzek, a nawet sukienek w tym wydaniu. Również gorsety będą bardzo przydatne, gdyż można je zestawiać dowolnie ze spodniami, spódnicami i spódniczkami - na styl Moulin Rouge. Warto więc dać się ponieść wyobraźni i zainwestować w coś koronkowego, gdyż będzie to służyć jeszcze przez wiele sezonów. Typowo bieliźniane bluzki, ze sporym prześwitem warto zakładać na proste bluzki na ramiączkach. Do tego zmysłowo pomalowane oczy i nie oprze ci się żaden mężczyzna.

Koronki - ubrania i dodatki jesień-zima 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:W kwiatowe desenie]

W kwiatowe desenie

Bluzka - Solar, Torebka - Fleq, Torebka - River Island, Pierścionek - Versace dla H&M, Bluzka - H&M, Bransoleta - DKNY

Kwietnik na sukience i bluzce wciąż na czasie! Jeśli jesteś romantyczną duszą to nadruki są idealne właśnie dla ciebie. W galeriach handlowych wciąż jest sporo propozycji w tym stylu i słusznie! Już na nadchodzący sezon letni będą obowiązywać ponownie, ale najmodniejsze będą te na styl późnych lat 90-tych. Pamiętasz film "Ukryte pragnienia" z Liv Tyler? Czarne sukienki, w czerwone kwiaty i koronkowe dodatki powracają. Warto również postawić na dodatki w tym kwiecistym stylu. Obecnie znane młodzieżowe marki takie jak Pull&Bear, River Island czy Stradivarius wypuściły mnóstwo uroczych torebek. Jeśli lubisz nosić się kwieciście, pamiętaj o romantycznych upięciach lub luźnych niesfornych lokach. Róż na policzkach jest również bardzo wskazany.

Motywy kwiatowe - ubrania i dodatki 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Orientalne]

Orientalne

Sukienka - Aryton, Bransoleta - Stereo, Naszyjnik - H&M, Bransoleta - Solar, Tunika - Echo, Pierścionek - Stereo

Orient objawia się na wiele sposobów! Może być to sukienka na styl kimono lub sweter rodem z meksykańskich kultur. Ważną rolę w tym wszystkim pełni biżuteria - bransolety, kolczyki i obszerne naszyjniki potrafią nadać niemal namacalny mistycyzm kreacjom. Jeśli podoba ci się taki styl, noś się różnorodnie. Tutaj nie ma zasad! Dowolność warstw jest bardzo spójna dzięki kolorystyce. Turkusy z czerwienią, brązy ze złotem, pomarańcze w towarzystwie rubinów - każda para wygląda zachwycająco. Pamiętaj również o mocniej podkreślonych brwiach i ustach pociągniętych błyszczykiem.

Motywy orientalne - jesienno-zimowa kolekcja ubrań i dodatków

[CMS_PAGE_BREAK:Glam-rockowe]

Glam-rockowe

Sukienka - Intimissimi, Torebka - H&M, Buty - Styl Up, Sukienka - H&M, Buty - Style Up, Pasek - H&M

Glam-rock należy do ulubionych wielkomiejskich trendów. Czarna sukienka, skórzane elementy i złote lub srebrne dodatki w postaci biżuterii to zawsze doskonałe połączenia. Każda kobieta wygląda w nim seksownie i drapieżnie. Dowolność zestawów pozwala na prawdziwe wariacje, ale dzięki spójnej kolorystyce, całość posiada wspólny mianownik - czerń. Jeśli również lubisz ubrania w stylu rockowym, powinnaś pamiętać o seksownych obcasach lub koturnach. Warto również malować oczy na ciemniejsze kolory. W przypadku imprez proponujemy byś postawiła na brokat nałożony na czarny cień i jaśniejsze usta - bynajmniej w delikatnym różu lub miodzie. Do tego masa biżuterii, która powinna zawierać drapieżne ćwieki i łańcuchy.

Glam rock - ubrania i dodatki na jesień i zimę 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Romantyczne]

Romantyczne

Bluzka - F&F, Buty - Fleq, Prima Moda, Broszka - Delamo, Kolczyki - Stereo, Bluzka - H&M

Delikatne tkaniny, romantyczne nadruki i urocze detale przemawiają za tym stylem na co dzień lub na randkę... Obecnie marki oferują bardzo dużo ubrań w stylu romantycznym, zwłaszcza że kremy, biele i subtelne pastele wkraczają w trendy sezonu - śnieżynki. Warto wyszukiwać niepowtarzane dodatki w styul retro, które wzbogacą i podarują duszę każdej stylizacji, nawet tej najskromniejszej. Jeśli również lubisz ten styl, powinnaś go zestawiać z koronkami oraz trendami eleganckimi. Pamiętaj o delikatnym makijażu, opierającym się na idealnej cerze i słodkich rumieńcach, które jak magiczna różdżka - odejmują lat.

Ubrania i dodatki w stylu romantycznym 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Złote]

Złote

Sukienka - Simple, Buty - H&M, Buty - Ventur, Spódnica - River Island, Torebka - Mako bags, Bransoleta - Stereo

Złoto to kolor bogów, a dokładniej w tym przypadku bogiń! Natychmiast wyróżnia z tłumu, jednak należy na niego uważać. Idealnie komponuje się z lekko opaloną skórą, więc jeśli jesteś posiadaczka np. oliwkowej cery, to śmiało możesz postawić na złoto. Dla skromniejszych bogiń polecamy buty, szpilki i torebki w jego odcieniu oraz przede wszystkim biżuterię. Jego odcieni na naszyjnikach i kolczykach nadają pięknego wykończenia stylizacjom a przy okazji subtelnie opalizują. Rudowłose oraz blondynki powinny pamiętać o tym odcieniu i jego kombinacjach z odpowiednimi beżami. Makijaż przy złocie powinien zawierać drobinki brązujące lub opalizujące. Co istotne kolor złota świetnie współgra z stylizacjami orientalnymi!

Ubrania i dodatki w kolorze złota i srebra na jesień i zimę

[CMS_PAGE_BREAK:Z kokardą]

Z kokardą

Bluzka - Butik, Buty- Styl Up, Buty- DeeZee, Kokarda - Stereo, Torebka - Fleq, Bluzka - River Island

Kokardy i kokardki zawsze dodają uroku wyrafinowanej stylizacji. Ważne, by pamiętać o umiarze i zdecydować się na jeden detal na całą stylizację. Sukienka z kokardą prezentuje się niczym prezent a koszula z zawiązywaną wersją wiedzie prym po pokazach domu mody Moschino. Odrobina meksykańskiego looku nie zaszkodzi, a nawet pomoże. Zwłaszcza z stylu lat 60-tych i rockowych stylizacjach na styl męski. Jeśli lubisz znosisz kokardy, pamiętaj, by wybierać takie ubrania, gdzie nie będą one widnieć w miejscach zniekształcających twoją sylwetkę. Przykładowo dla mniejszych biustów polecamy bluzki z kokardą na dekolcie.

Ubrania i dodatki z kokardą - jesień-zima 2011/2012

[CMS_PAGE_BREAK:Srebrne]

Srebrne

Sukienka - H&M, Naszyjnik - Stereo, Torebka - H&M, Buty- Styl Up, Koczyki - Jubitom, Sukienka - Nu by Tokarska

Srebrne ubrania idealnie wpasowują się w stylizacje trendów śnieżynki na rok 2012! Nie tylko dodają blasku skórze, ale również jest biżuterią samą w sobie. Jeśli więc planowałaś przyciągnąć wzrok wszystkich, to nie zawahaj się użyć srebrzystych sukienek lub przynajmniej biżuterii, zwłaszcza tej wzbogaconej o kryształki! Do tego makijaż z idealnie gładką cerą i bajecznie podkreślonymi oczami lub ustami i będziesz wyglądać jak prawdziwa bogini zimy.

Zobacz również:

Reklama

Jak zrobić biżuterię? Jak zrobić sukienkę?