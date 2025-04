Jak się ubrać na andrzejkową imprezę?

4 z 5

Zestaw 4

Biała koszula H&M, cena, ok. 129,90 zł

Cekinowe szorty H&M, cena, ok. 99,90 zł

Zamszowe kozaki na obcasie Mango, cena, ok. 229,99 zł

Cekinowa torebka Lulu Guinness, cena, ok. 569 zł

Różowy lakier do paznokci YSL, cena, ok. 105 zł

Woda perfumowana Black Opium YSL, 50ml, cena, ok. 369 zł