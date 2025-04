25-letnia Taylor Swift zaprezentowała swoje długie nogi w Nowym Jorku. I jak zwykle wyglądała zjawiskowo. Prosty look, pasująca do niej długość mini i stylowo niedopasowane do siebie dodatki stworzyły fantastyczny look. Okazuje się, że wszystkie elementy jej letniej stylizacji możecie kupić za pośrednictwem internetu. Wystarczy wejść na oficjalne strony internetowe - sklepy online projektantów.

Jedna z najbardziej wpływowych artystek na świecie stawia na najróżniejsze marki. Nie można domyślić się jej ulubionego designera. Tym razem gwiazda wybrała torebkę "Casey" od Michaela Korsa, która aktualnie jest przeceniona o ponad 1000 złotych na stronie Bloomingdales. Oprócz tego Taylor wybrała boskie szpilki z kolekcji SJP by Saraj Jessica Parker czym pochwaliła się na swoim Instagramie sama aktorka.

Jak Ubrać się jak Taylor Swift

Oprócz tego Swift miała na sobie kombinezon o długości mini, który zaprojektowała znana stylistka gwiazd Rachel Zoe. Model z cieniutkim paseczkiem pasuje zarówno do obcasów jak i sportowych butów. A na koniec pierścionek, który od razu zyskał wielką popularność i sprzedaje się jak świeże bułeczki.

Taylor Swift swój dzienny look uzupełniła delikatnym makijażem twarzy i słodkim manicurem w kolorze różowym. Całość wygląda świeżo, modnie i niezwykle stylowo. Podoba się wam?

