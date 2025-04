Wiele z was musi w pracy wyglądać elegancko i przestrzegać zasad biurowego dress codu. Spodnie w kant, marynarki, ołówkowe spódnice i białe koszule to dla was codzienność? A może czasem stawiacie również na bardziej kobiece sukienki? Jeżeli tak, to mamy dla was przegląd eleganckich sukienek, które będą idealne dla każdej zapracowanej kobiety.

Jak nosić elegancką sukienkę?

/Od lewej: Joanna Moro; Karolina Gorczyca; Karolina Szostak; Paulina Chruściel/

Najlepiej sprawdzą się oczywiście klasyczne szpilki na obcasie, wydłużą i optycznie wyszczuplą nogę. Najlepiej, jeżeli będą w kolorze beżowym lub czarnym - będziecie mogły nosić je do wielu stylizacji. Jeżeli chodzi o torebkę, to możecie pozwolić sobie na trochę więcej. Pojemna shopperka, praktyczna torebka na ramię lub kopertówka XXL będą idealne.

W sieciówkach znajdziecie bardzo duży wybór eleganckich sukienek. W naszym zestawieniu królują modele w szarym, czarnym i granatowym kolorze. Jednak pojawiła się również sukienka w kolorze butelkowej zieleni - czasem można pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Dodatkowo wszystkie wypatrzone przez nas fasony znajdziecie w popularnych sklepach sieciowych.



