Granatowa sukienka to niemal taki klasyk mała czarna. W końcu nie ma chyba równie ponadczasowego i eleganckiego koloru, który niektórym kojarzy się jedynie z mundurkami szkolnymi. Jednak granat to świetne rozwiązanie na wiele okazji. Wyjście do opery, teatru czy filharmonii niektórych zobowiązuje do odpowiedniego stroju i słusznie!. Dlatego właśnie na tego typu wyjścia proponujemy kreacje w tym stylu.

W naszej galerii znajdziecie kilkanaście propozycji, które stworzą klasyczne, stylowe i modne looki. Nieważne czy jest ona długa czy krótka - sukienka w tym kolorze zawsze będzie wyglądać schludnie. A do tego granat jest w tym sezonie bardzo na czasie.

Jak ubrać się do teatru, opery czy filharmonii

|Od lewej: Elie Saab, Julien McDonald, Jasper Conran - fot. FREE Imax/Tree|

Na wiosenno-letnich pokazach mody granatowe kreacje pojawiały się bardzo często. To zachęciło nas do tego by przypomnieć się z tym kolorem. W końcu do teatru, opery czy filharmonii możemy przyjść w dżinsach, ale jest tak niewiele okazji na tego typu stylizacje, że w takich miejsca warto wyglądać wyjątkowo.

|Od lewej: Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Agnieszka Cegielska, Agnieszka Więdłocha, Karolina Szostak - fot. ONS.pl|

Gwiazdy również często wybierają ten kolor. Granatowa sukienka wygląda dobrze zarówno w czasie dnia jak i wieczorem. W połączeniu z bielą będziemy wyglądać bardzo elegancko a na przykład z neonowymi dodatkami bardziej młodzieżowo. Podoba się wam?

