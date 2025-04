Jak przeorganizować szafę - 7 cennych porad!

Z miesiąca na miesiąc przybywa nam ilość ubrań, butów i torebek. Pora uporządkować szafy i szuflady, aby pozostało wyłącznie to, co jest niezbędne! Przeczytaj, jak to zrobić!

Fot. Fotolia



1. Wyrzuć lub oddaj niepotrzebne rzeczy!

Rozstanie z ulubionym, starym i zdecydowanie niemodnym swetrem może być dla was wielkim przeżyciem, bo przecież zawsze zajmował stałe miejsce na półce. Ubrania w dobrym stanie przekaż bardziej potrzebującym osobom, a te, których jakość pozostawia wiele do życzenia, wyrzuć po prostu do śmieci.

2. Zrób więcej wolnego miejsca!

Wcześniejsza selekcja ubrań na noszone i nienoszone wygospodarowała wiele wolnej przestrzeni. Aby jednak zachować porządek na dłużej, zainwestuj w dodatkowe kosze, przegródki, wiszące półki, które ułatwią segregację ubrań, bielizny i dodatków.

3. Ułóż ubrania według osobistego schematu!

Przeorganizuj szafę w taki sposób, abyś z łatwością znalazła każdego ranka, to co potrzebujesz. Ułóż ubrania kolorami, fasonami lub rodzajami. To w jaki sposób uporządkujesz garderobę zależy wyłącznie od ciebie.

4. Segreguj ubrania w zależności od pór roku!

Zasada jest prosta – im dalej tym mniej potrzebne ubrania. Wiosną i latem w głąb szafy kładziemy grube swetry, golfy, wełniane skarpety i kozaki, z kolei jesienią i zimą zwiewne sukienki, spódniczki, topy i sandałki. Taki sposób ułożenia ubrań pozwoli sprawnie wyszukać, to co potrzebne, bez robienia zbędnego bałaganu.

5. Segreguj ubrania w zależności od okazji!

Na co dzień czy do pracy? Rozgraniczenie ubrań na swobodne i biznesowe ułatwi znalezienie eleganckiej koszuli, kiedy okoliczność będzie tego od ciebie wymagała.

6. Ułóż obuwie parami!

Czy wy również macie w szafie kilkanaście, porozrzucanych par butów? Jeśli lubujecie się w szpilkach, trampkach, sandałkach i kozaczkach koniecznie zainwestujcie w stojak lub pudełka na obuwie. Unikniecie porannej nerwówki podczas poszukiwania drugiego buta do pary!

7. Umieść akcesoria w odpowiednich szufladach i koszach!

Naszyjnik, bransoleta, torebka, kapelusz - wasza szafa z pewnością jest pełna różnego rodzaju dodatków, które gubią się wtedy, kiedy najbardziej są potrzebne. Aby zapobiec poszukiwaniom akcesoriów, ułóż je rodzajami.