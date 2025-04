Chociaż nie istnieje podział na zapachy „zimowe” i „letnie”, to jednak perfumy polecane na cieplejsze pory roku są zdecydowanie delikatniejsze i lżejsze. Dominują wśród nich dwa rodzaje kompozycji: świeże, tak zwane sportowe wody przynoszące orzeźwienie w upalny dzień, oraz zmysłowe, kwiatowe, pasujące do seksownych, zwiewnych strojów.



Hugo Boss

Hugo pure purple

Kolor flakonu tego kwiatowego zapachu idealnie oddaje serce kompozycji – woń niezwykle rzadkiego czarnego fiołka; woda toaletowa 50 ml – 201 zł.

Celine Dion

Belong Sparkling

Limitowana woda toaletowa – tworzą ją wiosenne kwiaty: fiołek, mimoza, irys, aksamitka, 100 ml – 173 zł.

Clinique

Happy in Bloom

Limitowana wersja wody toaletowej Happy to kwiatowa kompozycja wzbogacona wodnymi akcentami, które dodają świeżości zapachowi, 50 ml – 175 zł.

Adidas Originals

pour Femme

Owocowo-kwiatowa woń idealna na wieczorne party; woda toaletowa 50 ml – 140 zł.

s.Oliver Silver Woman

Kwiatowo-orientalną kompozycję tworzą cytrusy i delikatne kwiaty: konwalii, pomarańczy, cyklamenu i heliotropu, doprawione wanilią i piżmem; woda toaletowa 30 ml – 55 zł.

Estée Lauder

Pleasures Exotic

Owocowo-kwiatowa woda perfumowana nawiązuje do klasycznego zapachu pleasures, ale jest zdecydowanie bardziej soczysta, 50 ml – 200 zł.

Adidas

Tropical Passion

Energetyzujący tropikalny koktajl owocowo-kwiatowy (cytrusy, kwiat pomarańczy i magnolii), idealny na upalne dni i gorące noce; woda toaletowa 50 ml – 50 zł.

Cacharel

Amor Amor Eau Fraiche

Nowa wersja wody toaletowej Amor Amor z dominującą nutą jaśminu, róży i białej brzoskwini. Łączy świeżość z ciepłymi nutami orientu, 50 ml – 125 zł.

Jennifer Lopez

Love at first Glowa by JLO

Seksowny jak sama Jennifer zapach, wibrujący owocowo-kwiatową wonią, ma przypominać o pierwszej miłości; woda toaletowa 50 ml – 175 zł.

Jette Joop

Bułgarska róża i irys stanowią serce kobiecej, kwiatowo-orientalnej wody toaletowej, 50 ml – 145 zł.

Marc O’Polo Woman

Zmysłową wodę toaletową tworzą wonie owoców cytrusowych, czarnej porzeczki, melona i brzoskwini oraz kwiatów, doprawione różowym pieprzem i piżmem, 50 ml – 133 zł.

Nike Woman

Lekki, soczysty zapach z dominującymi owocowymi nutami spodoba się nie tylko miłośniczkom aktywnego wypoczynku; woda toaletowa 25 ml – 40 zł.

Puma Soccer Woman

Limitowana edycja wody toaletowej, stworzona z okazji mundialu dla kobiet, to dynamiczny kwiatowy zapach z akcentami cytrusowymi, 50 ml – 113 zł.

Oriflame Saga

Lekka kompozycja łącząca nuty owocowe (czarna porzeczka, brzoskwinia, śliwka) z zapachami drzew orzeźwi w największy upał; regularna cena wody toaletowej 50 ml – 79 zł.