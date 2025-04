Spodnie chinos charakteryzuje nieco podwyższona talia i nogawki o lekko zwężanym kroju. Te najbardziej klasyczne modele występują w beżach, jasnych brązach, szarościach, oliwkach i piaskowych lub jasnych odcieniach. Równie stylowe są spodnie chinos w nieco bardziej odważnych barwach np. czerwone, granatowe lub kolorze butelkowej zieleni.

Co powoduje, że spodnie chinos nigdy nie są wychodzą z mody? Wygoda, ponadczasowość i łatwość stylizacji. Choć nie zawsze należą do obowiązkowych must-have sezonu, to nigdy nie są niemodne.

Na jaką okazję nosić spodnie chinos?

Spodnie chinos nadają się do noszenia do pracy, na imprezę i podczas wakacji. Czy zdecydujesz się na grzeczny preppy look, z koszulą lub topem i małą marynarką, czy też wydanie bardziej casualowe, z modnym t-shirtem w marynarskim stylu, spodnie chinos doskonale dopasują się do wybranej stylizacji.

Z czym nosić spodnie chinos?

Spodnie chinos równie dobrze współgrają z kobiecym topem z falbankami, czy też t-shirtem w graficzne wzory. Grzeczny mały kardigan czy modna ramoneska? Tylko od ciebie zależy, co założysz, chinosy zaakceptują twój wybór bez stylistycznych zgrzytów.

Mała kobieca torebka, letni, pleciony koszyk, duży worek czy elegancka teczka do pracy? W zależności od okazji i twojego wyboru, spodnie chinos nie będą protestować, dopasują się do ciebie i twojego charakteru oraz modowych preferencji.

Jak nosić spodnie chinos?

Chinosy najlepiej nosić z lekko podwiniętą nogawką. Jeśli przeszkadza ci to, że w ten sposób optycznie skracasz nogę, załóż sandałki na obcasie lub szpilki. Tak, te spodnie dobrze się prezentują nawet z eleganckimi butami. Równie świetnie będą wyglądać w połączeniu ze słodkimi balerinkami, klasycznymi tenisówkami, modnymi sneakersami, japonkami czy też oksfordami o męskich charakterze.

Wczesną jesienią dogadają się bez problemu z botkami motocyklowymi np. combat boots lub martensami.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.07.2010

