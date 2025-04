Spódnice i sukienki midi (czyli takie od kolana w dół, o długości maksymalnie do pół łydki) zapowiadają się na hit nadchodzącej jesieni. Nie nosiłyśmy tej długości tak długo, że niektóre z nas boją się jej bardziej niż mini. Ale midi nie jest takie straszne, jak wygląda, to bardzo kobieca i zaskakująco seksowna alternatywa dla krótszych długości. Jak się to nosi? Całkiem prosto.

Midi to długość, nie fason. Midi może być ołówkowa spódnica, jak i nawiązująca krojem do lat 50. szeroka spódnica uszyta z koła lub taka o linii A. Midi mogą być bardzo modne w tym sezonie spódnice z dzianiny lub dżerseju albo też zamszowe lub skórzane.

Jeśli chcesz ukryć za duże uda, wybieraj szerokie spódnice, jeśli przy okazji jesteś niezadowolona ze swoich łydek, do midi za kolana załóż długie kozaki – tak, by dół spódnicy nieco je przykrywał.

Szeroka, zamaszysta spódnica zawsze wyszczupli optycznie łydki (prawo kontrastu). Manipulując długością (od mniej więcej trzech centymetrów za kolano do połowy łydki) możesz poprawić kształt łydki – ukrywasz bowiem najmniej cieszącą Cię część nóg.

Jeśli chcesz pochwalić się krągłymi biodrami czy wyćwiczonymi pośladkami, załóż ołówkową spódnicę lub taką uszytą z elastycznego materiału (np. dżerseju) dopasowaną w udach.

Chcesz wydłużyć nogi? Wybierz spódnicę midi z wysoką talią. Dodatkowe centymetry dodasz (optycznie), jeśli buty, rajstopy i spódnica będą w tym samym kolorze. Jeśli dodatkowo wybierzesz buty na obcasach lub platformie, otrzymasz nogi długie aż to samej szyi.

Midi doskonale ukrywa wiele niedoskonałości figury i równie łatwo potrafi podkreślić jej zalety. Sekret tkwi w doborze fasonu.

Dress code - jaką spódnicę nosić?

Chcesz wymodelować lub podkreślić talię? Poszukaj szerokie spódnicy z wysokim stanem – w połączeniu z dopasowaną górą zapewni Ci talię osy.

Spódnica za kolana to niemalże spódnica idealna – to długość pasuje na każdą okazję i jest bardzo uniwersalna.

Do szerokiej spódnicy zawsze zakładaj dopasowaną górę – inaczej swojej sylwetce dodasz optycznie kilka kilogramów i będziesz wyglądać przysadziście.

Luźna góra może sprawdzić się w połączeniu z wąskimi lub ołówkowymi spódnicami. Jeśli jednak masz spory biust, zapomnij o takim zestawie.

