Jesteśmy w stanie zaryzykować stwierdzenie, że pastele nigdy nie wyjdą z mody. Pojawiają się na światowych wybiegach w każdym wiosenno-letnim sezonie. Dlatego warto mieć w swojej szafie sukienkę, marynarkę, spodnie lub bluzkę w tych delikatnych kolorach. A może warto iść o krok dalej i pastelowe ubrania wprowadzić do biurowego dress codu?

Zainspiruj się stylem z pokazu

Zestaw z błękitnym garniturem wypatrzyłyśmy na wiosenno-letnim pokazie Beard. To prosta stylizacja, którą z łatwością odtworzy każda z was. Podobne spodnie znalazłyśmy w kolekcji River Island. Marynarka to propozycja marki Finders Keepers (do kupienia w sklepie internetowym Zalando.pl). Do tego dodałyśmy bluzkę w paski (będą hitem wiosny 2016) z H&M. Brakuje nam jeszcze tylko eleganckich dodatków! Pojemna torba w czarnym kolorze (Zara) i klasyczne szpilki (Mango). Prawda, że to łatwe?

fot. Beard - FREE

