Luźny sweter za pupę lub stylowa tunika w połączeniu z legginsami to wygodny zestaw dla wielbicielek casualowych stylizacji. Dobrze wygląda z balerinami, botkami na płaskiej podeszwie, kozakami, a nawet śniegowcami. Tylko od waszej fantazji zależy, jak będziecie je nosiły!

Modne swetry za pupę...

W kolekcjach popularnych sieciówek znajdziecie bardzo duży wybór dłuższych swetrów i stylowych tunik. My wybrałyśmy dla was rzeczy, które pozwolą wam stworzyć fajne stylizacje, ale również zapewnią wam ciepło w czasie jesienno-zimowych chłodów. Ciekawe?

My w tym sezonie stawiamy na ciepłe golfy. Bardzo spodobał się nam modele z kolekcji H&M, a biała wstawka imitująca koszulę jest świetnym urozmaiceniem - musimy go mieć. Pamiętajcie, żeby sweter lub tunika były za pupę, inaczej wygląda to tandetnie.

/od lewej: Biagiotti; Coach; BCBG/

