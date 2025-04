Jak nosić kombinezon?

Kombinezon to stylizacja sama w sobie. Nie musicie się zastanawiać jaki dół, czy górę dobrać, czy elementy będą do siebie pasować. Choć kombinezony są w ostatnich sezonach wyjątkowo modne to w Polsce wciąż nie doceniane. Wiele kobiet chodzi np. w sukienkach maxi, a do kombinezonów podchodzi z rezerwą. Niesłusznie! To wspaniała baza, z której można wyczarować strój na każdą okazję i do tego wyglądać wyjątkowo i odważnie! Wybierz swój modny kombinezon, a my podpowiemy jak zrobic z niego super look!

Kombinezon na imprezę

Jeśli wybieracie się na imprezę lub inne wielkie wyjście i decydujecie się na kombinezon przepis na dobór dodatków jest prosty. Pomyślcie co dobrałybyście do sukni wieczorowej. Obowiązkowe są szpilki. Polecamy klasykę, czółenka, lub na cieplejsze dni sandały na obcasie, obowiązkowo z nienagannym manicure. Torebka najlepiej do ręki np. puzderko czy kopertówka. Ewentualnie biżuteryjna torebka na łańcuszku. A jako wykończenie ostentacyjny naszyjnik i gotowe.

Na zdjęciu: kombinezon Topshop, buty Rihanna for River Island, torebka Simple CP, naszyjnik Fleq.pl

Kombinezon do pracy

Może nie wydaje się to na początku tak oczywiste, ale z kombinezonym tez można stworzyć biznesowy look. Wystarczy narzucić prosty, biurowy żakiet, zachowawcze szpilki na niewysokim obcasie i zabrać ze sobą aktówkę lub sporą, biznesową torbę. Strój wydaje się natychmiast nienaganny, przemyślany, a wy wyglądacie jak kobieta sukcesu, która zna się na modzie. Czy nie o to chodzi w biznesowym stylu?

Na zdjęciu: kombinezon Topshop, żakiet Esprit, torba Ochnik, szpilki Simple CP

Kombinezon na wyjście z przyjaciółmi

Niezobowiązujące wyjście do kina czy randkę to szerokie pole do popisu jeśli zdecydujecie się na kombinezon. W zależności do tego z jakiego wykonany jest materiału możecie stworzyć niemal dowolny styl od sportowego do romantycznego. Z trampkami nosimy tylko kombinezony bez połysku, bez wzorów lub z geometrycznymi wstawkami. Jeśli zależy wam na bardziej kobiecym, frywolnym looku proponujemy sandałki lub najmodniejsze balerinki, kapelusz i kolorową, przyciągającą uwagę torbę. Wszystko zależy od waszej inwencji. Właśnie dlatego kochamy kombinezony, dają nam tyle możliwości!

Na zdjęciu: kombinezon Topshop, torba Fleq.pl, odblaskowe baletki Hunter, kapelusz typu panama Aldo

