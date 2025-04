Projektanci twierdzą, że modna i elegancka kobieta zimą chodzi w nakryciu głowy. Włosy są przy tym ozdobą i akompaniamentem i jak najbardziej powinny być piękne, zadbane i uczesane. Wszystko to kwestia odpowiedniej kompozycji.

Reklama

Do dyspozycji mamy więc nie tylko wełniane czapki damskie, które nota bene potrafią być bardzo sexy, ale też kapelusze, kaszkiety, futrzane czapy i kaptury. Wszystko zależy od osobistego stylu, płaszcza czy kurtki i stopnia przebojowości. Nie da się ukryć, że z damskimi nakryciami głowy lepiej komponują się włosy długie, bo krótkich zwykle nie widać, a półdługie stwarzają po prostu wrażenie wystawania. Ale i to nie jest ograniczenie, bo kobiecość zawsze da się nadrobić makijażem, zaś beret na krótkim bobie wygląda wręcz przeuroczo.

Fot. aegeanparanoia.blogspot.com, nt2099.com

Najłatwiej i najcieplej jest oczywiście nasadzić wełnianą czapę, pozostawiając włosy spuszczone luźno przez ramiona. Czapki, np. czapki damskiej czerwonej, nie nosimy przy tym na czubku głowy jak snowboarder, ale zasadzamy głęboko na czoło, opuszczając z tyłu do końca szyi. To daje piękny dziewczęcy efekt i gwarantuje ciepło na najmroźniejsze dni. Równie komfortowa jest futrzana czapa w stylu rosyjskim - z połami na uszy i wywiniętym nad czoło kożuszkiem. Tutaj polecamy dobieranie koloru futerka do naturalnego koloru włosów - daje to świetny efekt!

Fot. forums.thefashionspot.com, thebeautyalchemist.blogspot.com

Mniej komfortowo jest już w kapeluszu czy kaszkiecie, a także asymetrycznie nakładanych płytkich czapeczkach. Tutaj uszy są odsłonięte, więc odmarzłe, ale za to twarz prezentuje się dostojniej, a włosy można ułożyć nie tylko w loki i fale, ale też koczki czy kucyki po jednej stronie. Spięcie włosów z tyłu, z wywinięciem końców ku górze, za czapką, to świetny pomysł jak przydać zimowej głowie uroku.

Fot. latinamakeup.blogspot.com, globalfashionreport.com

W tym roku modne są też motywy etniczne, czyli duże kolorowe nakrycia z wełny, kożuszka lub wzorzystych tkanin zwijane w formie turbanu czy kaptura dokoła całej głowy. Tutaj można sobie pozwolić na grzywkę bądź wypuszczenie kilku podkręconych kosmyków do przodu, bądź też starannie schować całość włosów, zbierając je gładko z tyłu. Ten drugi look to kwintesencja elegancji.

Fot. iheartmake-up.blogspot.com, lucyemmaharris.blogspot.com

Wreszcie, na zimowej głowie, możemy też mieć wełnianą opaskę, jak modelki u Prady, założoną wysoko na koczek lub narciarskie gogle, jak u D&G. Żadna z tych ozdób raczej nie ogrzeje, ale obie ciekawie prezentują się na włosach.

Reklama