Cekiny – złote, srebrne, czarne, a może skąpane w jakimś kolorze? Wybór jest ogromny. Sklepy kuszą nas ślicznymi cekinowymi spódnicami, marynarkami, spodniami i innymi elementami garderoby, a my zastanawiamy się czy warto w nie inwestować. Bo nie sposób wydać fortunę na spódnicę, którą po sylwestrowej czy karnawałowej zabawie wrzucimy do szafy na okrągły rok, a może i dłużej. Co zatem zrobić?

Zobacz też: W stylu gwiazd - Cruz, Gomez, Chung, Bosworth

Reklama

Sweter i cekinowa spódnica - nietypowe połączenie Alexy Chung



Alexa Chung, Jessica Biel oraz Olivia Palermo udowadniają, że cekiny można nosić też na co dzień. Skąpana w cekinach ołówkowa spódnica wygląda genialnie nie tylko w połączeniu z elegancką bluzką, ale też ciepłym, szarym swetrem, w sam raz na chłodniejsze dni.

Sweter Patrizia Pepe 660.80 zł, Spódnica Topshop 145 zł, Czółenka Laredoute.pl 167.96 zł, torebka Vivienne Westwood 1 485 zł

Czarna cekinowa marynarka i wzór typu zebra na wieczór - Olivia Palermo



Czarna, cekinowa marynarka to świetna opcja nie tylko na sylwestra, ale też na cieplejsze pory roku. Doskonale dopełni nawet najprostszy look, nadając mu nieco wieczorowego i imprezowego charakteru.

Zobacz też: W stylu Goslinga i Bomera - męskie stylizacje





Marynarka Mango 345 zł, spódnica Oasis 175 zł, torebka Laredoute.pl 541.80 zł, balerinki Target.com 31 zł, pasek Forever21.com 18 zł

Złoty sweter czyli w stylu Jessici Biel na co dzień



Złoty, delikatnie mieniący się cekinami sweter to z kolei idealna propozycja dla osób, które lubią cekiny, ale w nieco mniejszych i mniej rzucających się w oczy ilościach. Wystarczy założyć do niego ciemne jeansy i gotowe. Oto stylizacja, w której spokojnie można wybrać się na spacer po mieście, spotkanie z przyjaciółkami czy do kina, nie bojąc się, że nagle, z powodu cekinów, znajdziemy się w centrum zainteresowania.

Reklama

Sweter Oscar de la Renta 6940 zł, spodnie H&M 99 zł, torebka Jestesmodna.pl 149 zł, kozaki Mosquito 127.99 zł

Zobacz też: Nietwarzowe nakrycia głowy polskich gwiazd (foto!)

Który look podoba wam się najbardziej?

Źródło: Materiały prasowe i zdjęcia BabskiPR