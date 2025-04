Chociaż aura za oknem jeszcze nie pozwala nam myśleć o wiosennych zestawach to my wirtualnie już mamy ciepłe dni. Mamy dla was zestaw z pokazu australijskiej marki Aje., która co sezon prezentuje swoje trendy na Paris Fashion Week. My wybrałyśmy zestaw z kamizelką maxi i dżinsową spódnicą. Do tego apaszka na szyi w kolorze denimu i płaskie klapki w kolorze nude. Och, już nie możemy się doczekać, a wy?

Modny zestaw na wiosnę od Aje.

fot. FREE

Wybrałyśmy się do sklepów w poszukiwaniu wiosennej szafy. Udało się. Denimową spódnicę znalazłyśmy w Zarze zaś skórzane klapki kupicie na Zalando.pl. Kamizelka maxi z wiązaniem w pasie wyszukałyśmy w sklepie internetowym Topshop. A na koniec niebieski szaliczek od polskiej marki Solar. Look gotowy!

Naszym zdaniem tego typu stylizacja sprawdzi się nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów, ale i do pracy w biurze czy spotkaniu z przyjaciółmi. A jak wam się podoba ten wiosenny look utrzymany w najnowszych tendencjach?

