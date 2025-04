1. Kupuj ubrania dobrej jakości

To, że coś jest tanie, nie oznacza, że koniecznie trzeba to mieć. Czasem zamiast 5 koszulek po 5 zł lepiej kupić jedną, ale porządną. Wyprzedaże to przede wszystkim okazja, by kupować ubrania dobrej jakości, na które nie można by było pozwolić sobie wcześniej. Przeceny są świetną okazją, by kupować w drogich sklepach. Wtedy masz szansę na upolowanie markowego ubrania za niewielkie pieniądze.

2. Zaplanuj to, co chcesz kupić

Chaos nie sprzyja udanym zakupom. Kupowanie wszystkiego, co jest tanie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Gdy wrócisz do domu, może okazać się, że zakupione ubrania wcale nie pasują do reszty Twojej garderoby. Dlatego przed wyjściem na zakupy, przejrzyj swoją szafę i zobacz, co jest Ci potrzebne. Dopiero wtedy zakupy na obniżkach mają sens, a niezbędne ubrania kupisz po okazyjnych cenach.

Warto takie rzeczy mierzyć zanim zaczną się wyprzedaże. Wtedy dokładnie znasz rozmiar i nie musisz czekać w niekończącej się kolejce do przymierzalni. Niecierpliwych ostrzegamy, nie ma sensu kupować „ na oko”. W wielu przypadkach zdarza się tak, że ubranie nie pasuje do sylwetki.

3. Na letnich wyprzedażach kupuj na jesień, a na zimowych na wiosnę

To doskonały sposób na skompletowanie ciekawej i markowej garderoby za niewielką cenę. Jeśli nie wiesz, co w następnym sezonie będzie modne, przejrzyj magazyny o modzie lub strony internetowe. Tam na pewno znajdziesz informację o nadchodzących trendach. Będziesz wiedziała, czego szukać.

Jeżeli nie lubisz lub nie masz czasu podążać za modowymi nowinkami, kupuj klasykę. To bardzo bezpieczny i rozsądny wybór. Ubrania w tym stylu nie wychodzą szybko z mody i można je nosić przez kilka sezonów. Są naprawdę dobrą inwestycją.

4. Odwiedzaj nieoblegane centra handlowe

Polowanie na ubrania w przepełnionych sklepach nie jest przyjemnością. Czasami wydaje się, że w centrach handlowych rządzi prawo dżungli. Kto pierwszy i silniejszy, ten kupuje więcej i korzysta z wyprzedaży. Aby uniknąć takiej sytuacji, wybierz się raczej do mało obleganych centrów, np. na obrzeżach miast lub w odleglejszych dzielnicach. Warto przejechać więcej kilometrów, ale kupić w komfortowych warunkach.

Podobnie rzecz ma się z godzinami. Zdecydowanie najlepiej jechać na zakupy rano, tuż po otwarciu sklepów. Do południa ruch jest niewielki i można spokojnie przymierzać ubrania bez stania w kilometrowej kolejce. Po 15., kiedy większość osób kończy pracę, zakupy są już wątpliwą przyjemnością. Centra handlowe znowu się zapełniają.

Radzimy także unikać weekendów, bo wtedy, jak Polska długa i szeroka, rodacy spieszą na zakupy. Szanse na bezstresowe zakupy są zerowe!

5. Kupuj na samym początku przecen

Oczywiście niekiedy lepiej poczekać, bo ceny później będą jeszcze bardziej obniżone. To słuszne rozumowanie, ale pamiętaj o jednym: wypatrzone ubrania mogą zniknąć. W najbardziej obleganych sklepach popularne rozmiary, typu 36-38 znikają niespodziewanie szybko. A na samym początku wyprzedaży masz w czym wybierać.

A jeśli Twojego rozmiaru zabrakło na wieszakach, przejrzyj ubrania, które odłożone są z przymierzalni. Czasem można tam znaleźć nie Tylko swój rozmiar, ale i inne ciekawe rzeczy, których w sklepie już nie znajdziesz. Komuś mogły nie pasować, ale Ty wyglądasz w nich idealnie! Dlatego przeglądanie ubrań po okazyjnych cenach zacznij od przymierzalni.

6. Reklamuj i negocjuj ceny!

Na wyprzedażach masz takie samo prawo do reklamacji, jak podczas „zwykłych” zakupów. W wielu sklepach widnieje kartka „Towar przeceniony nie podlega reklamacji”. To procedura niezgodna z prawem. Jeśli ubranie, które kupiłaś ma skazę, możesz je oddać, a sprzedawca ma obowiązek je przyjąć. I tak też się dzieje. Trochę gorzej bywa, jeśli chodzi o ubrania zwracane z powodu tego, że źle leżą lub są za małe. Wówczas zwrot pieniędzy lub wymiana towaru zależy indywidualnie od praktyk konkretnych sklepów.

Jeśli towar jest uszkodzony masz prawo do negocjacji ceny. Nawet jeżeli sprzedawca jest nieustępliwy, nie trzeba się zrażać. Pokażcie defekt ubrania i negocjujcie dalej. Zazwyczaj sprzedawca się zgadza i można kupić fajne ubranie za grosze, a uszkodzenie naprawić.

7. Bądź czujna!

Podczas wyprzedaży trzeba być niezwykle czujnym, ponieważ wiele firm wystawia wówczas ubrania sprzed kilku sezonów, a taki zakup wcale nie jest okazją.

Sezonowe obniżki są doskonałym sposobem na modne ubranie za niewielkie pieniądze. Trzeba jednak wiedzieć, jak na wyprzedażach się poruszać i czego unikać. Pamiętaj o naszych radach i … korzystaj z okazji!